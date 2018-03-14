保密到家 Google飛天無人的士開始測試 撼動Uber、空巴…

自去年 10 月以來，紐西蘭南島上空經常出現無人小型飛機，舉動神秘，謎底昨 (13) 日終於揭曉。

紐西蘭總理雅登 (Jacinda Ardern) 宣佈，Google 創辦人佩奇 (Larry Page) 注資的公司 Kitty Hawk 研發的電動「飛天無人的士 (計程車)」，獲當地官方授權測試，以打造新世代交通系統，雅登期望「飛天無人的士」最快 3 年內在紐西蘭營運。

香港《文匯報》綜合外媒報導，Kitty Hawk 秘密研發的「Cora」配備自動飛行系統，飛行時的士內只需一位監察員，翼展 36 英尺，並裝有多個電動旋轉輪供垂直升降，可在天台等地方上下客。

Cora 主體是一架輕型飛機的樣式，在機翼前後各有 6 個負責垂直方向的旋翼，而機身後方還有一個專司推進的旋翼。這 12 個垂直旋翼足夠它像多軸機一般垂直起飛與旋停，平時飛行的時速大約在每小時 180 公里左右，飛行高度則是在 150 公尺 到 900 公尺之間，航程約 100 公里。

Uber 及空中巴士 (Airbus) 等企業均計劃研發「飛天無人的士」，但佩奇早着先機，秘密注資 Kitty Hawk 研發，直到去年 4 月公佈飛機原型，公司才廣為人知。

《大中國》報導稱，對於紐西蘭來說，此次接受飛行計程車商用，讓他們領先其他發達國家，成為了第一個接受無人駕駛飛行器商用測試的國家。或許未來會有更多的矽谷企業會將紐西蘭視為最新技術理想的測試場地。

紐西蘭一直有著非常先進的安全管理制度。這意味著他們所指定的無人駕駛飛機監管規則有可能成為其他國家效仿的物件，包括美國。

除了 Kitty Hawk 之外，其他一些企業也在進行飛行計程車方面的探索。去年 11 月，波音公司收購了 Aurora Flight Sciences。2 週以前，空中巴士對紐約航空初創企業 Blade 進行了投資。杜拜與中國智慧無人機企業億航達成了合作。當然還有 Uber，他們成立了一個名為 Uber Elevate 的飛行計程車部門。