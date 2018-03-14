巨頭的暗戰？在蘋果拿下Texture前亞馬遜也曾考慮收購

摘要：據彭博報導，在蘋果收購「紙媒版奈飛」Texture 前，亞馬遜也曾表達過收購興趣，而且 Texture 所有者還曾聘請投行作為此事顧問。對亞馬遜來說這也是合理的考慮，Texture 與其 Kindle 電子書有很大相似性。

在蘋果宣布收購 Texture 之前，亞馬遜也曾考慮過買下這一被稱為「紙媒版奈飛」的 APP。

彭博今日援引知情人士稱，在蘋果與 Texture 達成協議之前，亞馬遜曾表達過收購 Texture 的興趣，而且 Texture 的所有者 Next Issue Media 公司在過去一年也聘請了投行 Moelis & Co 作為此事的顧問。

作為一款數字雜誌訂閱 APP，Texture 被一些分析師稱為「紙媒雜誌界的奈飛」。在七天免費試用後，用戶每個月花 9.99 美元訂閱就能閱讀到 200 多種雜誌，包括《時代周刊》《GQ》《名利場》《大西洋月刊》《紐約客》《彭博商業周刊》等著名期刊。

蘋果同意收購 Next Issue Media 公司及旗下的 Texture 應用，但沒有公布收購價格等財務細節。Texture 此前的所有者包括 Condé Nast、Rogers Media、KKR 等知名發行商和投資機構。

科技媒體 9to5Mac.com 分析認為，蘋果收購 Texture 的原因可能是想藉此提振訂閱服務收入。蘋果的資訊流服務 Apple News 也可以與 Texture 相互融合，可以從讀者「點讚」的雜誌中選取感興趣的文章定製化發送給用戶。

而對於亞馬遜來說，Texture 原本也是合適的收購對象。在亞馬遜的生態體系內，用戶已經習慣於為實物商品和數字化內容付費，且亞馬遜的 Kindle 電子書也是每個月收費 9.99 美元，用戶可以無限制閱讀電子書和線上雜誌。

蘋果股價周一一路走高，當日收漲 0.97%，報 181.72 美元，連續兩個交易日創收盤新高。不過昨日這一趨勢並未得到延續，周二收跌 0.96%，幾乎全部回吐周一漲幅。

『新聞來源／華爾街見聞』