【統一投信】統一新亞洲科技能源基金，榮獲理柏亞太區股票五年期獎

2018 湯森路透理柏台灣基金獎於 3 月 13 日晚間揭曉，統一新亞洲科技能源基金榮獲亞太區股票五年期獎，統一投信表示，即使是波動度相對高的海外科技股票型基金，仍努力以團隊操作的力量，在風險與報酬之間尋得平衡，以追求中長期穩健績效為目標，該基金成立六年多以來，已是第三度獲獎。

國內外各大基金獎評鑑公司，皆將三年期及五年期經風險調整後的報酬率表現，列為投資人最佳參考依據，所頒獎項也是以這兩個年期為主，統一新亞洲科技能源基金於 2016 年時即曾獲得理柏亞太區股票三年期獎，以及第十九屆金鑽獎亞洲太平洋（含日本）股票基金三年期獎。

統一投信致力於成為台灣最佳基金公司，團隊投資績效屢獲國內外評鑑機構肯定，歷年來榮獲「最佳基金公司」及「最佳股票團隊」等團體獎項已 6 座，加上個別基金獎項，累積總獎項已達 66 座，成績斐然。投資人在挑選長期定期定額投資標的時，除了考慮個人理財需求及目標，以及個別基金過往績效之外，選擇具有品牌度且專業團隊能持續創造穩健成績的基金公司，也很重要。

針對今年股市行情，統一投信表示，依據彭博統計，MSCI 全球股票指數今年來漲幅為 2.8%(至 3/12 止)，十一大產業分類指數最好跟最差的表現差距達 13%，產業走勢相當分化，其中尤以資訊科技漲幅 10.5% 最強勁，能推升股價走揚的重要因素，還是基於科技產業的獲利成長動能相對佳，才能持續吸金。

因應短線行情震盪，統一投信鼓勵投資人多多利用定期定額來分散風險，正推出全系列基金終身零手續費優惠，活動至 2018 年 4 月底止，投資人不妨好好把握，長期下來可省下一筆費用。

以上獎項資料來源：理柏、智富雜誌、Asian Investor、指標雜誌、台北金融研究發展基金會

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