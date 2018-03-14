【安聯投信】主動式管理致勝 安聯投信再獲大獎肯定

◆安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 再創佳績

基金獎頒獎季來臨，主動式基金專家安聯投信今年以來，已獲得包含《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management, AAM)、《指標》台灣年度基金大獎、湯森路透理柏台灣基金獎以及今 (14) 日頒發的晨星暨 Smart 智富台灣基金獎等多項大獎肯定。顯見在波動的時代下，主動式投資管理不但能為投資人創造超額報酬，風險管理的專業更受到評審的慧眼青睞。

身為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌，安聯投信透過集團豐富的全球研究資源為後盾，以風險管理作為 DNA，培育在地專業投資團隊有成，為投資人創造出超額報酬，歷年來屢屢獲得基金大獎的肯定。在晨星暨 Smart 智富台灣基金獎部分，安聯投信自境外引進的安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，連續兩年拿下「全球多元資產基金獎」的肯定；而境內最大的組合型基金安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 則獲得首次頒發的「全球債券型組合式基金獎」，顯示超額報酬與風險管理兩者在資產配置上均不可或缺。此外，觀察兩檔基金資產管理規模成長狀況，數據亦證明了投資人對於風險控管的需求，在波動的市況下，更是有增無減。

根據投信投顧公會統計，2017 年安聯投信境內外基金規模合計增加逾千億元。其中，安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的規模從 2012 年底的 1 億美元，成長至 2017 年底的 216 億美元。而境內規模最大的組合基金─安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)2017 年單年的資產規模更是成長超過 130%(投信投顧公會，統計至 2017/12/31)，成為去年投信組合基金規模增胖第一名。

安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 以全球多元債券配置方式，力求長期穩定配息機制，同時聚焦於資產保護的靈活策略勝出。安聯投信海外投資暨組合基金團隊採取縝密的投資流程，依據市況動態調整券種配置，並於必要時採用避險工具如股票、期貨避險，伺機動態調整匯率避險比重，目標讓投資人能以較低波動，追求長期資產增長機會。

安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 則是布局於美國強資產，結合成長股、可轉債與高收益債，打造收益成長組合。除可達到跟漲抗跌，降低投組波動之外，透過多元收益來源，更能為投資人達到無懼多空的效果。

為提供投資人更多元化的投資選擇方案，安聯投信已於 2 月 23 日獲得主管機關核准，即將在 4 月 16 日募集「安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」，該檔基金同樣採用收益成長策略，提供台幣與人民幣兩種計價幣別，讓投資人積極參與美國長期基本面行情。

安聯投信表示，深耕台灣 28 年，透過集團資源與在地研究團隊，從風險控管出發，深得投資人信賴。統計今年，安聯投信已獲得 16 項基金獎肯定。展望今年，全球央行貨幣政策不同調，加上地緣政治風險，以及貿易攻防戰等，均可能為市場帶來更多的不確定性與波動。然而，透過不追隨指數，靈活配置的主動式管理，方能有力守護投資人交付的資產，提供最適宜的投資解決方案。展望未來，安聯投信仍將持續提供包含股票、多元投資及固定收益等策略的投資商品，提供台灣投資人國際級的投資平台，並以風險管理出發，致力於創造超額報酬，為投資人在理財與退休規劃上，盡一份心力。

◇主動式基金專家 安聯投信

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

