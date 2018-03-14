全球從嚴監管到來？G20公報草案：加密資產或已危害金融穩定性

摘要：G20 國家財長將於下周舉行峰會，提前曝光的公報草案擔心，加密資產已經產生對金融穩定性的負面影響，同意國際標準設定機構強化對其監督，並評估在必要時是否開啟多邊回應。主要數位貨幣在過去 24 小時漲跌互見，比特幣期貨重新突破 9000 美元。

20 國集團財長和央行行長將於 3 月 19 到 20 日（下周一、二）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯聚首。路透社事先閱覽了 G20 公報草案，全球最大 20 個經濟體的財長除了準備重申去年 7 月峰會時有關貿易問題的決定，也警惕加密資產可能產生金融穩定性影響。

公報草案稱，加密資產背後的技術創新，提供了改善金融系統效率和普惠性（inclusive）的潛力，但也引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和為恐怖主義提供融資等諸多問題。在一定程度上，加密資產可能已經不利於金融穩定。

草案稱，G20 國家財長將同意國際標準的設定機構強化對加密資產及其風險的監督，並評估在必要時是否需要開啟多邊回應。路透社分析稱，主要國家財長擔心數位貨幣等加密資產會侵蝕對全球金融系統的信任，但又無法切實保護普通消費者和投資者。

此外，歐元區前兩大經濟體德國和法國都表示，將在下周會議提出有關監管數位貨幣市場的聯合議案。歐盟相關監管機構也表示，會提示消費者有關交易數位貨幣的風險，禁止銀行持有數位貨幣，並關注反洗錢和反恐怖主義融資等規則的執行情況。

上周造成比特幣深跌 20%、失守 1 萬美元的驅動因素有很多。除了「日本鯨」因 Mt. Gox 破產賠付因素陸續拋售價值 4 億美元的比特幣和比特幣現金外，監管層的壓力也加深。

上周三，美國證監會 SEC 認為未經登記的數字資產交易平台可能非法；上周五，中國央行行長周小川稱，比特幣和分叉產品擴張太快、不夠慎重，未來會動態監管。日本金融廳還處罰了多家加密貨幣交易所，與 1 月該國交易平台 Coincheck 價值 5.3 億美元的數位貨幣失竊有關。

據交易平台 Bitstamp 數據，比特幣價格在周二美股時段波動走揚，最近 24 小時漲 0.9%，最高觸及 9482 美元。比特幣期貨也收復 9000 美元關口，結束之前連跌五天的遭遇。CME BTC 4 月合約收漲 160 美元或 1.8%，報 9070 美元。CBOE XBT 4 月合約收漲 220 美元或 2.5%，報 9075 美元。

CoinMarketCap.com 統計顯示，全球市值前十大的數位貨幣在過去 24 小時內漲跌互見，但幅度較上周波動緩和。

此外，本次 G20 公報草案也顯示，各國財長將在 3 月 20 日重申去年 7 月峰會時關於貿易問題的決定，致力於強調貿易對經濟的貢獻。在競爭性貨幣貶值方面會保持克制，承諾不出於競爭目的而針對匯率設置目標。在可預見的情況下，靈活的匯率能吸收衝擊所造成的影響。但匯率的過度及無序波動可能會傷害經濟和金融穩定性。

日本共同社 12 日報導稱，日本財務大臣麻生太郎正考慮缺席 20 國集團財長會議。華爾街見聞曾提到，日本首相安倍及其親密盟友麻生因涉嫌遮掩一起任用親信醜聞，面臨的壓力正在日益增加。

『新聞來源／華爾街見聞』