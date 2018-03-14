【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到費城半導體高檔回跌之下，使得台股小幅下跌，終場加權指數下跌 56.83 點，但依然站穩 11000 點整數關卡，後續走勢可望再度挑戰前波高點，而外資在現貨部分賣超 83.19 億，合計三大法人現貨淨賣超 92.71 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統 Trump 解除了美國國務卿 Tillerson 的職務，因為二人在伊朗問題等諸多事件上意見相左， 他將在 3 月 31 日離職，同時 Trump 表示將由現任中情局局長 Pompeo 接任其任置，消息公布後美元指數下挫，而美股指數也受到影響，小道瓊期收跌 181 點。中國方面，傳出機構改革大動作，銀監會和保監會將合併，並且將部分權責上移至央行。

《國際商品市場焦點分析》

市場預期 EAI 即將公布美國原油庫存將是連續第三週走高，同時美國創紀錄的原油產量也持續對市場造成壓力，油價於美盤時間快速消弭因美元走弱帶來的漲幅，WTI 期貨價格收盤下跌逾 1%；4 月黃金期貨價格昨日盤中一度再度跌破 1320 美元，不過晚間美國 CPI 數據並未帶來太多驚喜，加上川普開除國務卿 Tillerson，美元應聲下挫，金價則是快速拉升收漲，連續三天收長下影線。

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