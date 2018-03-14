中教控股(00839-HK)斥8.55億人民幣購鄭州學校80%股權

中教控股(00839-HK)公布，向賣方于存濤收購樹仁教育管理有限公司80%股權，樹仁教育管理擁有鄭州學校全部學校出資人權益，代價為8.55億元(人民幣.下同)，其中1.2億元用於轉讓股權，而7.35億元用於向樹仁教育管理注入額外資本，以削減鄭州學校債項並為學校持續擴建提供資金。

公布中提到，完成鄭州學校有待拆遷的約45畝空置土地拆遷工作，學校取得該土地的土地使用權證，以將該空置土地用於教育用途。

鄭州學校經鄭州市教育局批准於2010年成立，並獲納入省統招計劃。鄭州學校座落於河南省鄭州市新鄭新村產業園區(龍湖大學城南，107國道東側)，佔地面積約635畝，建築面積超過25萬平方米，在校生20,000餘人。鄭州學校開設有城市軌道交通運營管理、城市軌道交通供電、城市軌道交通信號、城市軌道交通車輛運用與檢修、城市軌道交通運營管理(乘務方向)、汽車運用與維修、汽車電子技術運用、無人機應用技術、及工業機器人應用與維修等專科項目。

鄭州學校設有多元化的的實驗及實訓中心，其中包括軌道交通綜合實訓場、城市軌道交通運營管理實訓系統、城市軌道交通信號道岔實訓室、城市軌道交通車輛檢修實訓室、

焊接實訓車間及汽車實訓車間等，為學生提供完備學習設施及高效益的培訓，並滿足市場對城市軌道交通行業技術員及專家的需求。鄭州學校已與許多大城市建立合作關係(如北京、上海、深圳、廣州及天津等)以增加畢業生就業機會。

在國家宏觀政策引導及扶持下，中國城市軌道交通在「十三五」期間進入蓬勃發展時期。公司預期就業市場將對鄭州學校畢業生需求強勁。

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