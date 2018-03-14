英國預算辦公室上調今年國內GDP 財政大臣：隧道盡頭還有光

摘要：英國預算辦公室（OBR）預計，2018 年英國 GDP 將增長 1.5% ，高於 2016 年 11 月 1.4% 的預期，但 OBR 下調了 2021 和 2022 年英國 GDP 的增速。英國財政大臣哈蒙德稱，英國政府債務將有所減少，今年年底，通膨率將跌至英國央行 2% 的目標, 實際工資也將出現增長。此外，OBR 證實，英國政府將承擔 350 億－390 億英鎊的脫歐分手費。

周二英國財政大臣哈蒙德公布「春季聲明」，對未來英國經濟發展作出預測，但主要的財政預算公告被延至今年秋季。

哈蒙德稱，英國預算辦公室（OBR）預測，2018 年英國 GDP 將增長 1.5% ，高於 11 月 1.4% 的預期。2019 年和 2020 年 GDP 增長為 1.3%，與 2016 年 11 月的預期持平。OBR 下調了對 2021 年和 2022 年英國 GDP 的預測，分別為增長 1.4%（11 月份預期為 1.5%）和增長 1.5%（11 月份預期為 1.6%）。

英國財政大臣哈蒙德表示，雖然 OBR 下調了 2021 年和 2022 年經濟增長預期，但是「預期就是用來被打敗的」，他形容自己今天「像跳跳虎（Tigger, 一隻喜歡彈跳的老虎，小熊維尼動畫片里的角色）一樣樂觀」，而不是像」屹耳 "（Eeyore, 一隻憂鬱的驢子，小熊維尼動畫片里的角色) 那樣會「唱衰英國」。

哈蒙德預計，英國政府債務也將降逐步減少。公共債務預計到 2020-2021 年，將從今年的 452 億英鎊降至 287 億英鎊，到 2022－2023 年，將降至 214 億英鎊。哈蒙德稱，債務的顯著降低，是 17 年來的首次，這代表英國經濟從 10 年前的金融危機開始復甦的一個轉折點。他認為，「在隧道盡頭還有亮光」。

OBR 預測，今年年底，通膨率也將由 3% 跌至英國央行 2% 的目標，意味著 2018－19 第第一季，實際工資將出現增長，並穩步提高。

此外，OBR 證實，英國政府將承擔 350 億－390 億英鎊的脫歐費。OBR 主席 Robert Chote 表示，「總體而言，和我們與大多數其他預測機構一樣，公投看起來似乎削弱了英國經濟，但是並沒有我們 2016 年 11 月時，想象的那麼糟糕。」

哈蒙德講話前，經合組織（OECD）上調英國今年 GDP 增幅至 1.3%（此前為 1.2%），並表示，受脫歐帶來的不確定性影響，今明兩年英國經濟的增長速度將低於任何其他主要發達國家或新興國家。

『新聞來源／華爾街見聞』