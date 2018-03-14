基本面良好影響無效 日股受外部因素牽連一再走低

《彭博社》報導，從傳統的基本面分析方式來看，日本公司的估值低、盈收強勁且股東報酬比任何時期都還高，同時日本央行正在實施經濟刺激政策，經濟呈現數十年來最長的成長，日股應該要走升，但日股卻受外在因素牽連而表現不佳，日元則因美元和美股走勢，不斷上升。

日本東證股價指數走勢

日本東證股價指數呈現下跌，為亞洲已開發國家中，表現最差的股市，周三收盤下跌 0.8%，收於 1737.93 點。下跌的其中原因之一為，日元受外部因素影響而走升，進而傷害日本的出口。日元今年兩階段的上漲，跟日本幾乎沒有直接關係，1 月份時由於美元疲弱，日元變得相對強勢，而 2 月份則因全球股市大跌，日元再度走升。

日本為亞洲已開發國家中，表現最差的股市

以下為投資人士對日股的看法：

百達資產管理位於東京的投資主管 Hiroshi Matsumoto

Matsumoto 表示：「確實日本股市受外部因素的影響很大。」他解決此問題的方式為，忽略無法預測的事件，舉例來說，他決定不要去預想川普和金正恩談話，將對股市造成甚麼影響。

Matsumoto 指出，預測這些未知因素一向很難，而可以合理進行預測的為經濟和盈利。他的另外一個積極想法為，如果日股因日元的影響，而被過度拋售，則是給予他一個選擇股票的機會。

安保資本投資公司 Nader Naeimi

Naeimi 認為日元對日股的破壞性影響即將結束，日元的走強不再是一個問題，他預測通膨將支持國內企業，並削弱日元對股市的控制。他表示：「日本可能是在收入成長強勁中，最被超賣的市場，現在是多頭日股的好時機。」

法國巴黎銀行資產管理公司位於東京的投資管理主管 Tony Glover

Glover 認為這只是時間長短的問題，只要時間拉長，日股終究會與企業收益的走向一致，他表示：「我們仍然認為，從長期來看，股市反映盈利和公司的基本面。」