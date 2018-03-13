【運達投顧】 3，一月精準預測大盤回檔，今天＞3再現!>>

◆盤勢分析

我們都知道股票市場要買低賣高，可是，能夠做到的又有幾人?

市場上的贏家總是少數，能成為贏家一定要有一套操盤的模式與方法。股票是市場情緒與資金的綜合體，每一次的賣點都是市場極度樂觀的時候，而買點也都是極度悲觀的時候，但是，要克服人性的貪婪與恐懼，就必須倚靠技術分析的訊號。一月指數來到 11270 點，當時我跟大家說 BIAS 已經來到了 3.69%，市場來到極度樂觀空間相對小了許多，市場上沒有任何人可以告訴你絕對高點在哪邊，那是神再做的事情我們只是一個小小分析師，我們能做的就是提醒你市場已經有過熱跡象。

但是，不需要悲觀，從月均線的扣抵值來看，指數準備扣抵低的位置，均線上揚會收斂價差（均線方向非常重要）一條上揚的均線會是支撐而非壓力，只要指數進入盤整就會快速的收斂價差，屆時 BIAS 警報也會解除，短線上操作難度勢必提高，要掌握資金的流向才能夠抓到未來行情的方向。

市場的主流進入了輪動輪漲，年初最強勢的板卡族群已經出現疲乏，一個族群從一檔個股起攻會帶動相關類股落後補漲，投資人往往不敢買龍頭會買落後補漲標的，所以，落後補漲的標的一旦修正也會跌的比領頭股還重，以板卡類股為例，領頭者是 6150 撼訊即使受到利空干擾跌幅也較落後補漲的麗臺、映泰、青雲輕微，一旦買盤回籠資金也會先找龍頭股來布局。因此，股市的操作要領必須先了解資金的動向，跟對資金才能對標的做布局。

指數來到 BIAS >3 的極度樂觀區也是高手過招的時刻，能不能抓對資金的主流非常重要，買對買錯績效會差很多，購買電子報的投資朋友們，要留意金流股的變化，維持汰弱留強節奏波段強勢股加碼在短線拉回時。

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

