【運達投顧】生技還沒漲完 浩鼎是指標

◆盤勢分析

昨天美股漲跌互見但高科技股再創歷史新高，今天台股也在電子股的帶動下續漲回補 2/2 的跳空缺口，不過亞洲股市從日本南韓中國到香港股市都開高走低出現下跌，指數的後勢該如何研判？以下從位階結構籌碼來分析。

1. 我們就位階的角度來看，道瓊仍是美股中較弱勢的，到瓊昨天又跌破季線道瓊代表的是傳產股，可見美國傳產股的走勢偏弱，但高科技股卻屢創新高，尤其美光被野村調高目標價至 100 元，美光大漲 + 8% 收 59 元 (離目標價空間還很大) 且蘋果股價再創新高，讓高科技股呈現強勢攻擊的訊號，但是高科技股與費半指數昨天都出現上影線也有乖離擴大的現象，因此要預防高科技股在高檔有修正乖離較大幅度的震盪，但就 NBI 生技指數來看則是突破 2 月盤整區後指數沿著 5 日線上攻，與高科技股留出上影線不同的是生技股留出下影線，可見生技股在美股的走勢是較穩定的族群。

2. 台股指數來到前高位置也難免有乖離擴大的現象，所以量縮區間也是合理的，但是當美國生技股還有走高的機會時台股生技族群也會在量縮有受惠輪動的機會，下一波生技股的發動關鍵要留意浩鼎，由於浩鼎在週線上已經出現頭肩底的型態目前正在收斂三角型的尾端，當浩鼎表態與中裕出現輪漲的結構那麼生技指數就還有續攻的空間，對於其他低檔生技股如：佰研佐登亞諾法岱宇旭富… 等將有輪漲的攻擊機會，所以要留意浩鼎所帶動下一波生技股的攻勢。

3. 美國聯準會將在下週 3/20 召開會議，這次升息機會將是百分百所以美元的走勢也跌不下去，重點是第一次升息後接下來的升息次數才是市場關注的，就 10 年期公債殖利率目前維持在 2087-2.9 來看殖利率也跌不下來，所以上一次殖利率的高點在 2.95，這個位置若是升破將會是全球股市的災難，所以下週在美國升息確定要留意美元與殖利率的變化，這關係著外資是逢高賣還是有買盤願意進場的關鍵。

4. 昨天外資大買超 123 億元這個金額是去年 6/26 以來的最大買超金額，下週三是台指期的結算外資期貨多單約 5 萬口上下，以此來看下週三前除非美股出現明顯跌勢否則台股還有撐盤的機會，但下週期貨結算外資雖然期貨偏多但口數並不多，台股有可能在前高先維持區間走勢，可是若台股無法突破 11270 點的高點那麼技術型態上反而有做頭肩頂的跡象，反而下週結算後外資若開始逢高佈局選擇權空單反而對 3 月下旬到 4 月的行情會有較大的風險，所以指數目前仍維持反彈階段但是也要預防過度追高。

5. 近日個股跟不上大盤腳步者如：中磊璟德建準晶焱美琪瑪台郡智邦良維直得元太嘉澤大中亞光… 等，高位階股無法續強反而有盤頭的跡象，可見高低位階有多空之分，尤其目前盤勢昨天金融強今天漲電子，明天若又漲別的族群輪動太快的結果未必對盤勢有利，所以持股不宜多掌握低位階股將成本壓低才有穩定的獲利機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師

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