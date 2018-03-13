【華冠投顧】「年後跳」戲碼繼續演 業績股輪流當主角

◆盤勢分析

今天大盤續漲 93 點收在 11095、OTC 指數續漲 0.72% 收在 153.33，雙雙攻克空方最後防線 (2/5 向下缺口)，先前規劃「年後跳」行情最基本目標已達陣，這齣戲還是會以「進三退一二」的節奏 "至少" 演到 3/21(三) 台指結算日，就短線而言，大盤在 3/12(一)向上缺口 10882～10908 沒被完全回補前，都保有再創新高的能耐。

昨天提到盤面輪動節奏就像是 "蘿蔔蹲" 一樣，近期換到先跳的「投機股」往下蹲，先前蹲著的「業績股」則輪流往上跳，今天漲價族群由「記憶體」接棒表現，例如 DRAM 廠 2408 南亞科去年賺 14.36 元，今年受惠伺服器、遊戲機等需求暢旺，前 2 月營收 120.75 億 (年增率 50.23%)，今天大漲 8.31% 創波段新高 89.9；工控儲存記憶體模組廠 5289 宜鼎 + 3.97% 創年後新高 131，所有均線翻揚向上。4958 臻鼎 - KY 帶頭衝高帶動多檔 PCB 表現搶眼，6141 柏承 + 6.8%、6153 嘉聯益 + 7.1%、2367 耀華鎖漲停，後續可留意今年可望重返蘋果供應鏈的銅箔基板廠《2383 台光電》及前 2 月營收大成長的 PCB 檢測設備廠《3030 德律》。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。