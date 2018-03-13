高爾夫三巨頭前2月營收繳出優於去年成績 法人估3月業績回溫

受到 2 月工作天數較少影響，高爾夫球具代工三巨頭大田 (8924)、明安(8938) 及鉅明(8928)2 月營收成長趨緩，但累計 1-2 月營收皆優於去年表現，大田更是繳出年增七成的好成績。法人預期，第一季為高球代工旺季，在訂單無虞的情況下，3 月營收也將回溫成長。此外，明安提到，去年中國廠及越南廠的生產比重約為 7:3，由於越南廠生產成本較低，因此未來傾向提高越南廠的產能配比，降低生產成本，但短時間內比例變動不大；而新建的研發大樓則將於第三季落成，作為高球球具及複合材料研發使用。



而大田去年在不鏽鋼、鈦合金、自行車等高球球具外的營收占比達 15%，為因應訂單成長，已啟動贛州廠擴建計畫，擬做為複合材料生產重心，朝高毛利產品發展。



大田 (8924)2 月營收 1.99 億元，月減 53.89%，年增 9.74%；累計 1-2 月營收 6.30 億元，年增 71.89%。



明安 (8938)2 月營收 6.13 億元，月減 50.85%，年減 18.24%；累計 1-2 月營收 18.60 億元，年增 4.36%。



鉅明 (8928)2 月營收 1.44 億元，月減 43.72%，年減 20.55%；累計 1-2 月營收 4 億元，年增 9.44%。鉅明去年獲利 9061 萬元，EPS1.78 元，董事會通過擬配息 1.5 元，以今日收盤價 23.5 元計算，殖利率 6.38%。



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