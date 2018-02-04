高爾夫球具產業明安、大田配合客戶布局加緊投資

在 NIKE 宣布退出高爾夫球具市場後，品牌 TaylorMade、Callaway 加緊市場布局，而由台商主導的高球產品代工產業也正加碼投資，包括明安 (8938-TW) 集團、大田 (8924-TW) 等，今年都有產能、研發擴充的動作。

而明安集團旗下小白球 (高爾夫球) 生產廠明揚 (8420-TW) 去年出貨量達 1100 萬打，營收以 14.77 億元的歷史新高，年增 7.96%，該公司看好品牌客戶群拉貨前景，目前正規劃擴張產能，新產能並可望在今年底投產，產能增幅也超過 25%。明揚新生產線產能加入之後，總年產能可超過 1500 萬打。

高爾夫球頭產業主要由台商主導，去年明安及復盛應用 (6670-TW) 的年營收都超過 100 億元，以復盛應用為產業龍頭，復盛去年營收達到 140.23 億元，但市場競爭仍劇，大田精密江西廠在第一期完工啟用之後，生產線並加入水五金等高附加價值產品生產，而目前大田在江西贛州廠的生產線大量採用自動化的生產線，以避開人力招聘上可能遭遇的困難，目前大田則進一步規劃進行第二期擴建工程。

明安去年營收重回 100 億元之上，年增 13.84%，為業者中唯一年增長率達雙位數的廠商，該公司投資 4 億元設立的研發大樓動工，明安此一研發大樓預計於今年第 3 季落成啟用。明安新投資的明安研發大樓的基地，位於企業總部旁的場址，占地逾 1000 坪，為地上 4 層建築物，明安以一貫低調務實的作風，採用現代簡潔的設計風格，主體建築及初步設備投資金額估計達 4 億元以上，建築物預計今年 8 月完工。

復盛應用去年全年營收 141.23 億元，為所有高爾夫球頭廠中最高的年營收廠商，年增 4.4%；同時，復盛應用主管指出，目前該公司進可多項購併中進行評估中，如成功執行，也可望為該公司未來的成長挹注正面的動力。

復盛應用在去年 11 月 30 日登錄興櫃交易，規劃在今年 7 月送件申請上市，如一切順利，將於 2018 年第 4 季上市掛牌交易，也將成為繼明安、大田、鉅明之後在台掛牌的高爾夫球頭製造廠商，也將成為類股的指標龍頭廠。

復盛應用自結去年前 10 月營收 108.84 億元，營業毛利為 24.73 億元，毛利率為 22.73%，稅前盈餘 12.9 億元，稅後純益 10.16 億元，每股純益為 8.58 元；而在復盛應用在 2017 年的營收呈現逐季攀高的走勢之下，法人則預估該公司今年將賺回 1 個股本。