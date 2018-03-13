〈土銀2018展望〉連7年稅前盈餘突破百億元 聚焦5大業務方向

土地銀行今 (13) 日舉行新春記者會，回顧去 (2017) 年經營成果，土銀董事長凌忠嫄表示，在多變的經營環境中，土銀仍交出漂亮的成績單，連續 7 年稅前盈餘突破百億元，預算盈餘達成率高達 132%，展望今年，營運將聚焦 5 大方向。

凌忠嫄表示，土銀今年第一個重點目標就是深耕核心業務，包括對 5+2 新創重點產業積極提供融資等金融協助與服務，據統計，去年融資金額達新臺幣 2906 億元，年增加 607 億，另也配合推動危險及老舊建築物加速重建政策，訂定辦理危險及老舊建築物加速重建貸款要點，以實際行動支持政府政策。

第二創造多元化收入來源，凌忠嫄指出，過去土銀以利息收入為主，非利息收入占比較低，展望未來，希望土銀在信託業務、證券業務、財富規劃業務、房貸業務等方向都能持續創造非利息收入。

第三則是深化海外據點和營運，凌忠嫄說，去年金管會核准 2 個分行和 2 個辦事處，目前土銀海外共有 7 個據點，海外收入占比和其他金融機構相較仍偏低，因此，希望未來能透過配合新南向政策，來延伸土銀海外據點並創造收益。

第四持續推動數位金融發展，土銀整體客戶年齡層偏高，凌忠嫄表示，在推動數位金融部分，土銀需要極力的推廣，以創造客戶黏住度，希望能透過大數據分析，來深入經營重點客戶。

最後，土銀也將企業社會責任納入重點營運目標中，今年也會持續紮根栽培體育選手，土銀目前長期培育的體育項目包括羽球、網球，凌忠嫄表示，希望透過對體育活動的實質贊助，來帶動更多人參與公益。