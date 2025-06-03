鉅亨網編輯林羿君 2025-06-03 13:53

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巴克萊分析師表示，若美國法院強制谷歌出售 Chrome 瀏覽器，這對谷歌而言是巨大「黑天鵝事件」，恐使其母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的股價可能下跌 15% 至 25%。

谷歌面臨「巨大黑天鵝」 母公司Alphabet股價恐崩25%。(圖:shutterstock)

上周五，谷歌和美國司法部就該公司應如何糾正反壟斷行為完成結案陳詞。司法部主張法院應該強制谷歌分拆、出售 Chrome、與競爭對手分享搜尋數據，並應禁止與谷歌簽訂確保 Google 成為行動裝置和網路瀏覽器預設搜尋引擎的排他協議。

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巴克萊分析師羅斯桑德勒 (Ross Sandler) 在一份給客戶的報告中寫道，結案陳詞之後，儘管 Chrome 被迫出售的可能性仍然不高，但我們認為這種可能性已經上升。

他認為，最有可能收購 Chrome 的對象將是資金雄厚的人工智慧公司，例如 OpenAI、Anthropic 或 Perplexity，這將對谷歌造成重大打擊，因為 Chrome 擁有 40 億名用戶，佔據谷歌搜尋收入的 35%。

Sandler 警告，這對谷歌而言是一個巨大的「黑天鵝事件」，「如果真的發生這種情況，股價顯然會大幅下跌，因為我們接觸到的投資者中，沒有人預期這項補救措施會成真。」

他進一步稱，若 Chrome 被迫剝離，不僅可能導致 Alphabet 股價暴跌多達 25%，也可能使其每股盈餘大減 30%。巴克萊在結案陳詞之後，對 Alphabet 仍維持「加碼（Overweight）」評級。

美國法院預計在 8 月對本案的補救措施作出裁決，也就是決定 Google 搜尋帝國的未來命運。谷歌 7 日表示，將對該案提出上訴。

另於週一 (2 日)，Alphabet 宣布同意支付 5 億美元，調整其合規架構，以和解一起由股東提起的反壟斷指控訴訟。