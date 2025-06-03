美元創史上最差開局 「報復稅」火上加油更難翻身
鉅亨網新聞中心
美元前五月累計下跌 8.4%，創下史上最差開年表現，而隱藏在川普大而美法案中的「899 條款」可能將進一步加劇美元頹勢。
根據道瓊市場數據顯示，今年前五月追蹤美元兌換一籃子六種全球貨幣的美元指數下跌 8.4%，為史上同期最差表現，同時來到 2022 年春季以來的最低水準附近。
美元的頹勢可能還未止步。分析師指出，川普政府的「大而美法案」中的「899 條款」可能正在削弱全球盈餘資金回流美國市場的動力，各方加速尋找美國資產替代品的行為，正對美元構成進一步壓力。
「899 條款」允許美國政府每年可以對外國政府、企業及個人在美國的投資，課徵最高 20% 的所得稅和預扣稅。
分析指出，這項被稱為「報復稅」的新規定，可能將貿易戰升級為資本戰，直接威脅外國投資者持有的數兆美元美國資產，可能導致外國投資者大規模撤離美國資產。
Saxo Bank 全球宏觀策略主管 John Hardy 表認為，這種針對基於美國資產的外國持有的「潛在權力博弈」，最終可能會減緩將獲利回流到美國資本市場的興趣。從資金流動角度看，主要參與者尋找美國資產替代品的行為顯然對美元不利。
一些重要市場參與者已經開始行動。作為全球外匯市場中對美元權重最高的歐元，今年已上漲 11%，即使歐元區經濟較為疲軟，歐洲央行今年已兩度降息，並可能在本週四於法蘭克福再次降息。
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