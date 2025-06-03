鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-03 14:10

‌



美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 近日被曝光首次直接投資量子運算的硬體公司，這家主導 AI 算力的公司正推進光量子運算企業 PsiQuantum 的 7.5 億美元後期投資談判。

AI算力霸主出手！輝達7.5億美元投向光量子運算企業PsiQuantum 黃仁勳豪賭量子未來

若上述交易完成，PsiQuantum 估值將達 60 億美元，成為全球估值最高的量子運算新創企業，而輝達也將藉此切入可能顛覆未來科技格局的量子領域。

‌



《投中網》報導，這項投資的曝光源自於輝達執行長黃仁勳年初引發的量子運算界震動。他在 1 月舉行的《CES》大展上斷言實用化的量子電腦仍需 20 年，導致 Rigetti、D-Wave 等量子企業股價單日暴跌逾 30%。

但四個月過後，黃仁勳在 3 月的 GTC 2025 大會上公開致歉，並宣布成立量子研究中心 NVAQC，上月又在台北國際電腦展上預言「未來所有超算都將整合量子加速單元」，同時啟動量子 AI 研發中心 G-QuAT。此次投資 PsiQuantum 正是輝達量子策略的重要行動。

成立於 2016 年的 PsiQuantum 由四位英國布里斯托大學量子研究團隊出身的學者創立，其技術路線獨樹一格，創辦人 Jeremy O"Brien 是光子量子計算理論奠基人，2009 年即在《Science》期刊發表光子操控論文。團隊其他成員包括整合光子學專家 Mark Thompson、量子架構理論家 Terry Rudolph 和光量子處理器開發者 Pete Shadbolt。

不同於其他量子運算新創企業，PsiQuantum 專注將實驗室技術轉化為可量產系統，目標建造百萬量子位元級容錯量子電腦。

這家矽谷新星已完成 9 輪融資，累計融資額超 10 億美元，此輪融資若順利將達到 18 億美元，其技術路線採用光子晶片與光纖相容設計，無需極低溫環境即可運行，可直接接入輝達 CUDA-Q 平台和 Grace Hopper 超級晶片，強化「GPU+QPU+CPU」混合運算架構。

更關鍵的是，創辦人 O"Brien 的英美澳三重背景使 PsiQuantum 獲得多國政府支持，澳洲政府承諾 9.4 億澳元支持，美國伊利諾州擬投入逾 5 億美元助 PsiQuantum 在芝加哥建設量子微電子園區。

報導指出，目前量子運算領域呈四大技術路線競逐格局，超導路線佔據 62% 市場份額，中美「祖沖之」系列與 IBM、谷歌同台競技，離子路線以精密著稱，光量子路線強調環境適應性，中性原子路線探索架構創新。

PsiQuantum 的光子路線雖被視為「非主流」，但其模組化設計與半導體製程相容性獲得資本青睞。中國科企「九章三號」雖在特定問題上實現比超算快一億億倍的速度，但整體市場仍由超導路線主導，2025 年中國量子計算市場規模預計達 115.6 億元，年增速超 30%。

全球量子投資熱潮持續升溫，今年首季融資額達 78 億美元，企業級解決方案佔超過 60%。

除傳統科技巨頭外，主權基金加速佈局，淡馬錫、沙烏地阿拉伯 PIF 等紛紛入場。相較之下，中國 11 家量子企業年內完成融資，雖佔全球總數 30%，但融資規模與核心專利轉換率少於 15%，整體表現仍顯落後。

不過，中國政策支持力道空前，去年政府工作報告首提量子技術，安徽「中原量子谷」、北京「量子 + AI」融合產業等區域佈局陸續展開。