〈台積電股東會〉魏哲家：台幣升值影響毛利率約3.2% 不怕關稅就怕全球經濟下滑
鉅亨網記者魏志豪 新竹
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 股東會今 (3) 日召開，針對關稅與匯率問題，董事長魏哲家坦言，這兩者都非公司能主導的因素，其中，關稅並未直接影響公司，但擔憂因關稅造成物價增加、需求下降，坦言公司現階段生意非常好，什麼都不怕，就怕全世界經濟往下。
魏哲家指出，根據內部估算，新台幣每升值 1%，台積電毛利率將下降 0.4 個百分點，以新台幣近期升值約 8% 推算，對台積電毛利率造成約 3.2% 的下滑，坦言匯率波動對營運造成影響。
魏哲家補充，若將減少的毛利率乘以公司年營收規模 3 兆元，影響相當巨大，因此能做的就是就是努力做並維持技術世界第一，販售公司應該賺取的價值。
針對關稅議題，魏哲家表示，關稅是對進口業者徵收，因台積電為出口導向企業，不是直接加在台積電身上，但關稅會推升物價、進而影響終端需求，間接對公司業績造成壓力，但也強調，AI 需求仍供不應求，公司會持續努力擴充產能滿足客戶需求，今年營收、獲利也將再創歷史新高。
針對股東關注的股利政策，財務長黃仁昭說，台積電將自由現金流約 7 成用來發放現金股利，雖然資本支出高峰期會稍影響發放股利的增速，但隨著投資陸續回收、現金流增加，發放股利的規模也會隨之提升。
魏哲家重申，台積電唯一的使命就是「為股東創造更大價值」，無論面對匯率或全球經濟挑戰，公司仍將朝這個目標全力以赴。
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