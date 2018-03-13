鋅價高漲 國化去年獲利年減26% 每股盈餘0.48元 今年仍有成本壓力

去年鋅塊平均價格漲幅達 4 成、硫磺漲幅 8 成，以及燒碱漲幅 6 成，受到原料成本走高拖累，國化 (1713) 去年毛利率降至 15.41%，前年大減 5.36 個百分點，全年稅後盈餘 7302 萬元，年減率 26.08%，每股盈餘 0.48 元，每股配發 0.44 元股息，以今 (13) 日 19.8 元收盤價計算，股息殖利率 2.22%。國化董事長暨總經理曹木生說，今年原料仍會持續上漲，惟產品售價恐怕無法完全反映，國際景氣依然低迷，透過效率改善，因應鋅塊、燒碱原料成本上揚。



國化主要進口鋅塊，製成鋅粉、吊白塊，以及保險粉等相關化學品，鋅占了氧化鋅成本比重約 85%，吊白塊約 58%；保險粉主要應用作為紡織染色助劑、紙漿的漂白劑；吊白塊則是應用合成橡膠、ABS 塑膠聚合劑等、高溫印染的穩定。



國化轉投資持股 38.04% 和淞科技，主要從半導體、光電廠生產製造的相關服務，主要客戶為台積電 (2330)、旺宏(2337)、聯電(2303)、南亞科(2408) 等，去年認列投資收益約 3800 萬元，外界好奇詢問台積電南科新廠投資，對於和淞科技營運概況？曹木生回應：「你以為台積電生意很好做，毛利率很低！」惟和淞科技官網揭露已獲准在南科成立分公司。



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