中油標案入帳，立碁2月營收突破1億元大關，創近14個月新高

【財訊快報／巫彩蓮報導】2 月工作天數較少，立碁 (8111)2 月營收逆勢成長到 1.09 億元，月增率 36.32%，年增率 89.48%，創下 2016 年 12 月新高，主要中油標案 5454 萬元入帳挹注，累計前 2 月營收 1.9 億元，年增率 54.4%，加上廣州南沙番禺廠處分收益入帳題材帶動下，股價續強大漲 8%，來到 11.65 元波段新高價位，突破去年 11 月 24 日前波 11.4 元高點反壓。LED 封裝廠無不受到紅色供應鏈競爭，立碁淡出大宗背光、照明應用領域，鎖定少量多樣產品線，以及政府標案，營運調整效益浮現，去年第一季到第三季均呈現小賺局面，單季每股盈餘 0.01 元、0.04 元，以及 0.12 元，尤其第二、三季單季毛利率上升到 3 成，累計前三季稅後盈餘 1915 萬元，每股盈餘 0.16 元，第四季營收持穩 2.38 億元，仍將延續獲利的格局，終結連續六年虧損的局面。



立碁於去年 11 月 24 日公告處分廣州南沙區土地及廠房，處分土地面積 1 萬 9,624.67 平方米，房屋建築面積 2 萬 3,186.15 平方米，交易總金額 6,500 萬元人民幣，處分利益預計為 5,600 萬元人民幣 (約 2.52 億元台幣)，法人推估，對於每股盈餘貢獻度約 2.15 元，至於入帳時間？公司回應以公告為主。



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