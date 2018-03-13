32G模組重新出貨，眾達-KY3月營運拼回升

【財訊快報／何美如報導】光通訊模組廠眾達 - KY(4977) 新主力產品 32G 單通道光收發模組，因部份零件進行變更設計，2 月幾乎沒有出貨，加上農曆春節工作天數大減，月營收降至 8428 萬元，年減 34%。不過，3 月起已經重新出貨，出貨量可望逐季攀升至第三季，25G 產品、長距離 100G 產品均規劃第二季試量產，並推波營運逐季轉強，全年營運仍將勝去年。眾達領先推出的 32G 單通道光收發模組，因部份零件進行變更設計，1 月出貨量減少，2 月更幾乎沒有出貨，不過，品質改善問題已於 2 月完成，3 月已經重新恢復出貨，出貨量可望顯著回升，並逐季攀升至第三季。



而外界關注的新產品，包括 25G 產品及長距離 100G 產品，25G 產品主要用於資料中心與資料中心傳輸，已規劃第二季試量產，而長距離 100G 產品也進入小量試產中，第二季可望有實質貢獻。



受到 32G 單通道產品暫停出貨及農曆春節工作天數大減影響，眾達 2 月收降至 8428 萬元，年減 34%，累計 1-2 月營收為 2.33 億元，較去年同期衰退 23.96%，表現低於市場預期。不過，隨著 32G 產品重新出貨，25G 產品、長距離 100G 產品試量產後開始貢獻，今年營收可望從 3 月回升，並逐季成長到第三季。



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