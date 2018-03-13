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美國2月CPI今晚出爐 美元兌日元反應恐更複雜

美國今晚將公佈2月份CPI數據，美元兌日元的反應可能會更加複雜。 (圖：AFP)
美國今晚將公佈2月份CPI數據，美元兌日元的反應可能會更加複雜。 (圖：AFP)

美國將在台灣時間今 (13) 日晚間公布 2 月份消費者物價指數 (CPI)，市場預估月度核心 CPI 將略微放緩至 0.2%；但該數字年增率仍將持穩於 1.8%。FX168 財經網推估 3 大場景供投資人參考。

一、CPI 1.7% 或以下

通膨率的下降可能會使美元全面下跌，而股市則會走高。在沒有通膨的情況下，將加重穩定增長的「金髮姑娘理論」，從而降低利率。澳元加元可能受益最多。這兩個國家都不受特朗普的關稅限制，這將延長它們的復蘇。美國的低利率意味著新興市場的增長更為強勁，從而為這些國家帶來更強勁的增長。

金髮姑娘經濟 (Goldilocks Economy) 指的是某個經濟體內高增長和低通膨同時並存，而且利率可以保持在較低水平的經濟狀態。(MBA 智庫百科)

二、CPI 1.9% 或更高

核心通膨率的意外增長將完全鞏固在 2018 年將「點陣」提高至升息 4 次的水準。美元將上漲，除了大宗商品貨幣以外，歐元美元可能是做空的好選擇。在德拉基的鴿派態度和對歐元區經濟增長已經見頂的擔憂之後，歐元已經很脆弱了。

三、符合預期的 1.8%

在「如預期」的情況下，市場將會對月增率做出反應，預測結果為 0.2%。增長 0.3% 或更高將提振美元，而下跌 0.1% 或更低將損及美元，但其影響將更為溫和。如這一數字符合預期，將把焦點轉移到整體數據上。

無論如何，美元日元的反應可能會更加複雜日元可能會在強勁的通貨膨脹中吸引避險資金流入，也可能在疲軟的通貨膨脹中失去光芒。

美元日元走勢
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