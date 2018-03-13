美國2月CPI今晚出爐 美元兌日元反應恐更複雜

美國將在台灣時間今 (13) 日晚間公布 2 月份消費者物價指數 (CPI)，市場預估月度核心 CPI 將略微放緩至 0.2%；但該數字年增率仍將持穩於 1.8%。FX168 財經網推估 3 大場景供投資人參考。

一、CPI 1.7% 或以下

通膨率的下降可能會使美元全面下跌，而股市則會走高。在沒有通膨的情況下，將加重穩定增長的「金髮姑娘理論」，從而降低利率。澳元和加元可能受益最多。這兩個國家都不受特朗普的關稅限制，這將延長它們的復蘇。美國的低利率意味著新興市場的增長更為強勁，從而為這些國家帶來更強勁的增長。

金髮姑娘經濟 (Goldilocks Economy) 指的是某個經濟體內高增長和低通膨同時並存，而且利率可以保持在較低水平的經濟狀態。(MBA 智庫百科)

二、CPI 1.9% 或更高

核心通膨率的意外增長將完全鞏固在 2018 年將「點陣」提高至升息 4 次的水準。美元將上漲，除了大宗商品貨幣以外，歐元兌美元可能是做空的好選擇。在德拉基的鴿派態度和對歐元區經濟增長已經見頂的擔憂之後，歐元已經很脆弱了。

三、符合預期的 1.8%

在「如預期」的情況下，市場將會對月增率做出反應，預測結果為 0.2%。增長 0.3% 或更高將提振美元，而下跌 0.1% 或更低將損及美元，但其影響將更為溫和。如這一數字符合預期，將把焦點轉移到整體數據上。

無論如何，美元兌日元的反應可能會更加複雜。日元可能會在強勁的通貨膨脹中吸引避險資金流入，也可能在疲軟的通貨膨脹中失去光芒。