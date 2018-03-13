台股萬點滿200天 凱基喊本益比仍低 今年高點上看12000點

台股從去 (2017) 年 5 月下旬燈上萬點至今 (13) 日正式滿 200 天，今天站穩 11000 點之上，面對台股後市，凱基開創基金經理人曾偉淳表示，目前台股本益比 (PE) 約 14 倍、股價淨值比 (PB)1.8 倍，仍低於台股十年平均，評價還算合理，預估今年高點 12000 點。

全球各區經濟數據持續仍維持強勁，國內經濟面也穩定，且根據各市調機構預估，今年台灣企業獲利預估成長幅度可達 8%~12%，儘管指數上檔空間有限，凱基投信認為，透過選股不選市操作，仍可找到好標的，相對看好具基本面題材及高殖利率優勢的個股。

曾偉淳表示，IMF 預期全球經濟今年將成長 3.9%，優於去年 10 月預估的 3.7%，為 2011 年以來最快成長，且美國製造業 ISM 指數 60.8，高於市場預期。整體而言，全球總經情勢仍偏樂觀，有利以外銷出口為導向的台灣，國內外銷訂單金額更在今年 1 月寫下連十八紅紀錄。

從評價面來看，曾偉淳表示，目前台股本益比 (PE) 約 14 倍、股價淨值比 (PB)1.8 倍，仍低於台股十年平均 PE 的 15.4 倍及 PB 的 1.67 倍，評價仍屬合理。考量實體經濟面表現仍舊強勁，企業獲利上半年仍維持較強的成長動能，預期台股仍有高點可期，今年高低點預估為 12000 點與 9500 點。

不過，曾偉淳強調，須留意的是，在升息傾向加速下，資金行情將不如過往寬鬆，下半年恐面臨評價修正，且全年更易受消息面影響造成盤勢波動加劇，建議選股重於選市。產業上，傳產看好金融、原物料，電子則聚焦電競產業、Purley 概念、半導體、物聯網 / 5G。

此外，高殖利率概念股也是投資重點。曾偉淳表示，上市櫃企業陸續召開董事會，通過去年財報與決議股利政策，使得高殖利率概念股又成為市場關注焦點，預期未來資金將持續偏愛殖利率 4% 以上之標的，為震盪加大時的資金避風港。