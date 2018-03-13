中廣核(01816-HK): 全球第三大核電企業 關注第三代核電電價釐定

中廣核電力(01816-HK)是中國第一、全球第三大核電企業。作為全球領先核企業，對於核電行業第三代核電的電價釐定，中廣核尤為關注。

中廣核董事長張善明於公司業績報告中指出，中廣核正關注三代核電電價的釐定，這將與國家未來核電發展密切相關，中廣核相信，國家相關部門能夠綜合各方因素，確定合理的電價水平。

核電廠首重安全表現，中廣核73.8%機組業績指標進入世界先進水準。20台在運機組、240項WANO指標中，有177項達到世界前1/4的先進值。在建核電項目現場安質環標杆綜合評級全部達到國際標杆7級及以上的先進水準。

核電作為一種清潔能源，公司繼續為社會節能減排做出貢獻。全年累計上網電量等效減少標煤消耗約4,256萬噸、減排二氧化碳約1億1,129萬噸，減排效應等效約31萬公頃森林。十九大報告中提出要加快推進綠色發展，壯大清潔能源產業，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。張善明認為中國政府始終秉承安全高效發展核電的方針，近年來陸續發佈的關於核電發展的中長期目標沒有發生變化。作為安全穩定清潔的能源，核電在國家構建清潔低碳的能源體系和污染防治中能夠發揮重要作用，核電產業仍處於戰略發展機遇期。

展望2018年，張善明認為隨著中國經濟的穩健發展，自2018年起全國電力供需寬鬆狀況應會逐步好轉。台山1號機組已成為EPR全球首堆工程，1號及2號機組預期分別於2018年和2019年作商業營運；陽江5號機組亦將於2018年下半年商業營運，6號機組則於2019年下半年投入商運。

2018年國家電力供需寬鬆的狀況不會發生較大改變，中廣核需要與國家和地方政府積極溝通，推動《保障核電安全消納暫行辦法》的落實， 2018年，集團在廣東省的核電機組將不直接參與電力市場交易，在滿足電網和核電機組安全的前提下，盡最大努力實現機組按照能力發電。中廣核將繼續適應電力市場形勢變化，持續優化電力市場營銷體制、機制，增強電力市場營銷團隊能力，爭取更多的上網電量。

中廣核電力2017年度業績，股東應佔利潤同比增長30.4%至95億元(人民幣.下同)；末期息每股6.8分，升33.3%。然而扣除匯兌損益及重估收益等因素，核心業務利潤增長為9.7%至82.8億元。旗下福建寧德核電於2017年1月1日起由合營公司變更為附屬公司，因而錄得重估收益17.85億元。

期內收入上升38.7%至456.16億元；每股盈利0.209元，升30.6%。上網電量上升19.2%，帶動業務穩步增長；而中廣核91.1%收入來自電力銷售業務。

2017年，陽江核電4號機組投入商運，公司目前管理的在運機組達到20台，裝機容量為2萬1470兆瓦，佔國內在運核電市場份額為59.96%；8台在建機組裝機容量為1萬0270兆瓦，佔國內在建核電市場份額為46.10%。

中廣核的核電機組所在部分省份用電量需求增長仍然緩慢，面對複雜的電力銷售形勢，公司繼續採用「爭取更多的上網電量計劃指標，爭取更優的市場電量和電價」的電力銷售策略；強化市場意識，公司運營管理的核電機組2017年上網電量13萬7735吉瓦時，較上年同期增長19.2%。

2017年20台在運機組平均能力因子89.59%，平均負荷因子79.31%，平均利用小時數6,906小時；2016年18台在運機組（不含防城港2號機組）這三項指標分別為90.31%、77.45%和6,673小時。而全國核電平均利用小時數7,108小時，同比增加48小時。2017年，全國電力供需總體寬鬆狀況仍然存在。

期內旗下部分核電廠電價有所調升。於2017年7月，旗下寧德3、4號機組的上網電價分別最終核定為0.4055元/千瓦時（含稅.下同）及0.3717元/千瓦時，並自各機組正式投入商運之日起執行。2017年8月，防城港1、2號機組上網電價由0.414元/千瓦時上調至0.4207元/千瓦時，並於 2017年7月1日起執行。於2017年11月，陽江5、6號機組上網電價均核定為0.43元/千瓦時，並自各機組正式投入商運之日起執行。

2018年2月11日，中廣核董事會審議通過了建議A股發行方案，仍須獲得股東批准，以及中國證監會等監管機構批准後方可作實。發行數量不超過5,049,861,100股，佔已發行股本的10%；募得資金將用於陽江5號、6號及防城港3號、4號等核電機組建設和補充本集團流動資金。2017年中廣核的財務費用顯著上升54%至62.87億元。

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