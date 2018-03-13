〈港股盤前〉農行集資短壓不大 可留意新經濟股

1、港股上日市況總結：受惠於美股上週五大漲，恆指週一裂口高開約 540 點。早盤初段有獲利盤令升幅收窄了百多點，但在道指期貨和 A 股上升帶動下，恆指上午大致在高檔徘徊。恆指尾盤更因道指期貨突破，在多隻權重股擴大升幅下升破上午高位。收盤大漲 598 點。成交上漲近 20% 至 1198 億，是目前為止 3 月份的第二大成交日。藍籌股 48 升 2 跌，建行（939）、銀河娛樂（27）和吉利（175）是表現最佳股份，均上升超過 3%。特別一提的是，盤中傳出消息指港珠澳大橋可能在五月通車，大灣區概念股和澳門博彩股有追捧。滬深港通總成交約 170 億，佔大市成交約 14.1%。滬港通淨流出約 11 億，而深港通淨流入約 13 億。十大活躍的滬港通名單中，只有平保（2318）和吉利淨流入。較大淨流出的包括騰訊（700）、建行、融創（1918）及招行（3968）。深港通淨流入則主要在金風（2208）、太保（2601）、吉利和港交所（388）。另外，做空佔大市成交持平在 10.1%，連續三日的升市但作空率低企，市場空頭壓力應該不大。

2、美股上日市況總結：貿易戰的陰霾揮之不去，最新的進展是加拿大總理指出他們的豁免和 NAFTA 的談判拉不上關係，意味著川普的如意算盤未必打得好。另外巿場也依舊擔心其他國家的反應。消息令道指的一些舊經濟股受壓，如波音、卡特彼勒和聯合技術等。道指早段過百點的升幅也很快地逆轉，收市報跌 157 點。但標指只輕微下挫 0.1% 而納指更錄六連升並再創新高，報升 0.4%。十年期債息回落至 2.866%。VIX 指數則上升約 8% 至 15.8 水平。收市後，白宮發公告指川普叫停博通收購高通的建議，理由是國家安全問題。這或許對週二的美股構成一點壓力，但市場焦點仍然會是今晚公佈的 CPI 數據。港股 ADR 個別發展，報跌 30 點，相當於恆指 31564 點水平。滙豐（5）、建行（939）、友邦（1299）、港交所（388）和中銀香港（2388）的 ADR 均上升。

3、重點新聞：農行（1288）宣佈透過非公開集資形式（私人配售）發行 A 股集資，發行量將不超過 274.73 億股 A 股，集資規模料不超過一千億元人民幣。農行是次非公開發行方式發行股份，仍須達成若干條件後方可作實。公佈指，集資所得用於補充核心一級資本，發行對象包括 7 名股東，計有滙金、財政部、中國煙草總公司、新華保險等等。

4、港股今天 / 短期市況分析：農行的集資看似來得突然，但由於本身的資本充足率較低，再加上明年要在會計準則上和 IFRS9 接軌，這次的集資也不是無跡可尋。一千億人民幣普通 A 股的規模以大約 10% 的折讓而全由國家隊承擔，筆者相信對農行 A 及 H 股的壓力可能只是短暫且不會太大。其餘的三大國有銀行資本充足率比農行要好，所以這次農行的行動也許末必會引發內銀的集資潮。內銀 ADR 昨晚普遍也變化不大。恆指在三連漲後，今天看似會作整固，新經濟股和一些剛公佈業績的績優二、三線股也可留意，如東江（2283）、長飛光纖光纜（6869）和民生教育（1569）。