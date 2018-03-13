ofo小黃車宣布完成E2-1輪融資8.66億美元

據新浪科技訊3月13日早間消息，今日，共享單車企業ofo小黃車宣布完成E2-1輪融資8.66億美元。本輪融資由阿裡巴巴領投，灏峰集團、天合資本、螞蟻金服與君理資本共同跟投。這是共享單車行業由規模化增長轉入精細化運營階段獲得的首次融資，再次創下共享單車行業單筆最高融資紀錄。本輪融資采取股權與債權并行的融資方式。ofo小黃車在共享單車領域開創資産盤活先例，將在衆多投資方支持下獨立發展。

ofo小黃車創始人兼CEO戴威表示：“當前，以ofo為首的共享單車行業已由高速發展走向高質量發展的新階段。作為共享單車領域最具運營經驗的公司， ofo將始終堅持用戶第一的原則，通過技術革新和高效運維繼續引領共享單車行業發展。”

3月4日有報道稱，ofo創始人戴威已通過動産抵押的方式，先後兩次將小黃車作為質押物，換取了阿裡巴巴共計17.7億元人民币的融資。另外，香港特别行政區政府公司注冊處資料顯示，OFO(HK)LIMITED與匯豐銀行于2017年10月簽署《證券和存款抵押協議》。對此，ofo官方稱不予置評。由于ofo的主要股東之一滴滴拒絕簽字，阿裡和ofo的投資事宜一直處于擱淺狀態，因此，阿裡方面隻能通過貸款方式馳援。

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