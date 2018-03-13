【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市走揚，台股跳空上漲

上周五美國就業報告顯示，上個月令市場大為震動的平均周薪資年增率下滑至 2.6%，通膨加速擔憂化解，美股全面上漲，帶動今日亞股普遍走揚，加權指數收盤上漲逾百點。終場台指期上漲 137 點 (+1.26%)，正價差 21.9 點，電子期上漲 6.1 點 (+1.33%)，正價差 0.54 點，金融期上漲 28.4 點 (+2.35%)，正價差 3.78 點，非金電期上漲 171 點 (+1.38%)，正價差 23.11 點。台指期上漲，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 576 口，淨空單部位 3764 口；投信淨空單減少 1519 口，淨空單部位 30469 口；外資淨多單增加 2178 口，淨多單部位 51104 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空開高走高，收中紅 K 棒，短中期均線轉強，籌碼面部分，單日成交量能逾 1401 億元，外資上市現貨買超金額約 123.71 億元，期貨未平倉淨多單 51104 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.46 變動到 1.64，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 52,629 口。

