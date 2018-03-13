【大昌投顧】盤前分析－費城半導體指數創高，指數來至11000整數關卡



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，在費城半導體指數創高帶動下，指數來至 11000 整數關卡，買氣也逐漸提升，終場以上漲 137.28 點作收。短線上重返月線支撐之上，若能守穩，那月線趨勢下半周就機會翻揚，支撐力道將更加強勁，籌碼面外資由賣轉買，買超逾百億，挹注動能向上。

2. 櫃買指數同步走升，再創反彈波段新高，量價齊揚屬多頭格局，後勢若能將月線趨勢翻揚，中小型個股有機會更加活絡，目前仍以個股表現看待。

3. 金融指數漲勢凌厲，呈現落後補漲，重返月線之上，若能守穩，有利走勢向上。電子指數延續上週多方氣勢，能否跟上美國科技股創高表現，值得留意，而強勢族群有砷化鎵、觸控面板、遊戲等。傳產類股則由水泥、塑化等表現較亮眼。

4. 近期生技族群利多頻出，新藥族群紛紛有拿到藥證利多加持，短線也創了波段新高表現，然而政府將設置國家藥物審查中心，加速新藥審查速度，希望縮短新藥上市時程，衝刺 2020 年生醫產值達 6,500 億元，惟生技族群波動較為劇烈，需考量風險，不宜追高。

5. 上市櫃公司 2 月營收出爐，共交出 2.18 兆元，月減 26.1%、年減 2.8%，主要受農曆新年因素影響，上班天數較少所致。預估 3 月業績回溫，月、年成長幅度有望達一成以上，其中被動元件、人工智慧（AI）等族群可以期待。

