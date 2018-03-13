【統一證券】盤前分析－利空干擾消退，指數重返多方格局

◆盤勢分析

台股上周突破月線反壓後，受到美國貿易戰負面因素緩和，加上美股科技股多頭表態，使得台股昨日向上突破 2/27 反彈的高點 10937 點，扭轉技術線型劣勢，重回多方軌道，未來多方可望順勢續攻，向上挑戰元月高點，後市行情觀察分析如下：

第一、美股部份—本周美國經濟數據偏正面。美國周三 (14) 將公佈二月份零售銷售環比，預估值為 0.3%，較前值 - 0.3% 為佳；周四 (15) 將公佈三月份紐約聯儲製造業指數，預估值為 15，亦較前值 13.1 為佳。周五 (16) 將公佈的三月份密西根大學消費者信心指數初值預估為 99.5，將與前值 99.7 維持持平。

第二、美中貿易戰爭影響稍緩，但危機未除。上周獨佔國際媒體版面的美中貿易戰爭議題，在上周五川普簽署鋼鋁稅後即讓加拿大及墨西哥取得豁免，市場一片正向解讀。由於美國對加拿大、墨西哥的貿易逆差僅 176 億美元及 711 億美元，但對中國則高達 3752 億美元，故美國抓大放小，對中國以外的國家豁免是可理解。因此，須留意 2017 年 8 月美國對中國的 301 調查將在今年四月份公佈，屆時美中貿易戰爭將再重登版面。

第三、技術面觀察。台股指數在突破月線後即受美股走揚牽引，盤堅挑戰 2/5 前波第一個跳空缺口 10970 點。目前台股除了月線之外，全數均呈多頭排列，其中月線在本周下半周將扣抵季線及半年線 10700 點以下低點，轉而向上走揚，對多方有利。KD 指標部份，雙過 50 且走揚，亦有利多方攻堅。

第四、非蘋新機推出、類股行情升溫。三月份，非蘋各大品牌如三星、華為、小米… 等均積極發表新款手機。這次硬體規格升級亮點在於 Samsung S9 系列的一鏡雙光圈，及高通與聯發科發表支援 AI 人工智慧的 AP 晶片等。3/27 華為將發表 P20，小米則發表 MIX 2S，因此非蘋供應鏈將開始拉貨準備。相關類股有台積電，非蘋 PCB 的華通，PA 部分最受惠 3D Sensing 者為全新、穩懋及宏捷科。

