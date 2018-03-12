【華冠投顧】台股繼續「年後跳」 個股上演「蘿蔔蹲」

◆盤勢分析



OTC 指數今天續 + 1.03%，再創年後新高 152.5，多頭未來瓦解空方最後防線 (2/5 向下缺口) 取得完整掌控權已無懸念且月線即將翻揚 (大盤也是類似結構)，預計內資主導的「年後跳」戲碼至少演到 2/21(三) 台指結算日。

更重要是內資選股風向轉為「棄投機抱業績」，盤面個股脈動就像「蘿蔔蹲」遊戲，先前是「投機跳、業績蹲」，近期轉為「業績跳、投機蹲」，例如上週起炒作比特幣挖礦題材的板卡相關股紛紛出現重挫，6150 撼訊、5386 青雲及 2399 映泰都是三天吃到 2 根跌停板，2465 麗臺更是連 3 天跌停，具有漲價題材與業績本質的族群個股則是輪流成盤面亮點，先前被動元件領先群起而上，上週二 (3/6) 提醒留意矽晶圓族群後，3016 嘉晶及 6182 合晶輪流攻漲停，帶動 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶加入創年後新高行列。此外，3D 感測族群受惠無人機、臉部辨識等應用層面越來越廣，指標股 3105 穩懋公佈前 2 月營收年增率高達 44.63%，今日股價攻上漲停站上所有均線，2455 全新也 + 7.11% 創波段高 128.5、前 2 月營收年增率 30.16%。



單兵突破的業績成長股，像是《4739 康普》受惠電動車對電池材料需求暢旺與新產能開出，前 2 月營收年增率 29.93%，今日創收盤價新高 146.5，股價站在所有短中長期均線之上。印刷電路板 8155 博智今日衝上漲停，受惠高階產品比重提升，前 2 月營收較去年同期成長 44.31%。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。