【大慶證券】投顧盤前－電子領軍攻前高  金融、傳產輪動



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌互見，科技股持續受到市場追捧創高，那斯達克、費半指數都再寫下波段新猷。道瓊走跌仍在反應川普對鋼鐵和鋁進口課稅議題，成分股波音下跌 2.9%、開拓重工下跌 2.4% 拖累道瓊走勢，從目前影響美股變數來看，貿易戰以及升息議題仍是市場所擔憂的，不過在經濟數據表現亮眼，加上市場對科技股財報以及展望的期待下，研判美股短線仍將在科技股的帶動下震盪走高，變數觀察美元、美債以及油價的變化。

在上周五美股大漲的帶動下，亞股昨日大多開高走高，當中日、韓、港以及陸股都收在高點附近，以亞幣走勢來看，由於上周五美元並未因就業數據表現亮眼走強，也連帶讓昨日亞幣明顯有升值的跡象，其中台幣維持在近期 29.25 兌一美元附近震盪，代表目前外資並未明顯從新興市場撤資，在目前外資未撤離的狀況下，只要短線美股續強，研判亞股仍可維持多格局不變。

台股昨天開高走高，指數大漲 137 點，收盤順利站回 11000 點關卡，成交量則較上周五放大到 1401 億元。從技術面來看，台股在上周四站上下彎的月線後，上週五以及昨日都呈現跳空向上的走勢，連二日的向上跳空雖然有受到美股帶動但也代表目前台股多方控盤趨勢明顯，在多方初步攻克 11000 點後，下一目標即是封閉 2/5 日的向下跳空缺口 11126 點，由於先前 11100 點之上套牢賣壓尚未消化，因此當短線指數來到此區域時將可能出現大幅震盪的走勢，不過也因下檔技術面打出一個月以上底部，研判大盤將可持續向上挑戰缺口反壓。從盤面來看，在美國半導體大漲的帶動下，包括矽晶圓、3D 感測、記憶體等族群都相對強勢，其中穩懋、精材更是亮燈漲停，成為多頭重要指標，其他包括金融、中概、被動元件、蘋果供應鏈、LED、電動車、PCB 等族群也都有強勢股表態，短線在美股走穩加上外資買盤有機會歸隊下，盤面多方輪動的態勢將不變，操作以具有業績、題材以及法人買超的族群為準。

