中國能源建設(03996-HK)就阿根廷潘帕100MW風電項目簽訂投資合作框架協議

中國能源建設(03996-HK)公布，近日，公司的附屬公司中國能源建設集團投資有限公司(“中能投資”)與GoldenPeaks Capital Holdings Inc.(金頂資本控股有限公司)及有關合作方就阿根廷潘帕100MW風電項目的開發、融資、建設及運行達成一緻，并簽訂了投資合作框架協議。根據協議，中能投資和有關合作方通過認購項目公司增發的股份形式注資，具體數額由後期盡調和審計結果确定。協議各方同意項目公司的股權結構為：中能投資50.01%，有關合作方29.99%， GoldenPeaks(含GoldenPeaks引入的其他投資方)20%。

該項目由GoldenPeaks在阿根廷新能源項目RenovAr1.5輪招标中獲得，總投資約為1.77億美元，特許運營期為20年。該項目目前證照齊全，已達到可開工狀態，GoldenPeaks已與公司附屬公司中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司簽署了EPC總承包合同。

協議將在相關審批程序履行完畢後生效，目前協議各方正在積極推進該項目的盡調工作。

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