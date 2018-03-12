【港股解碼】再拓新業務，家大業大的昊天發展又要“搞事情”？

在港股市場有這麼一家公司，業務所涉甚廣，包括放貸、證券投資、期貨買賣、商品期貨及證券經紀、建築機械及至服裝零售，而更早前還曾從事包裝產品業務、煤炭開採以及天然氣等能源相關業務，可謂是家大業大“氣象萬千”，這家公司便是今日本文的主角兒：昊天發展(00474-HK)。

3月7日晚，於港股主板上市的昊天發展自願公告宣佈，其擬向若干第三方收購一間將主要從事於傳媒、文化及健康產業發展及創造知識產權內容（IP內容）以及銷售與保健有關產品業務的海外公司全部股權。而這也是繼去年11月宣佈擬收購電視及活動製作業務以來，昊天再次對傳媒及文娛領域表露興趣，這是有心要再拓業務範疇搞搞事情了？

（來源：昊天公告原文）

接連出手，拓新業務板上釘釘？

誠如昊天在公告中所言，其實事情是這樣的，昊天本次計畫收購的這間海外公司，在完成建議重組方案之後將持有數家中國營運公司，而這些中國營運公司則擁有整合了IP內容創造力、IP內容研發、媒體傳播、商務開發運營為一體的產業鏈。該中國營運公司制造和運營優質電視及網路節目與真人秀，如《本草中國》、《天使之路》、《緊急救護120》、《食尚合夥人》及《格鬥王》等，內容覆蓋健康、美食、體育等跨產業領域文化。

據悉，這些節目充分融合了IP內容、IP內容相關產品及粉絲社群，通過這些跨界整合及融合，中國營運公司發展出了閉環生態圈並創造出了商業價值。此外，該等中國營運公司專注於對中國傳統養生的創新和變革，並擁有《本草中國》節目的背書，生產各類時尚、美味的養生產品，並且通過創新的行銷方式並拓展現代化的分銷管道，面向中國一線城市的中高收入年輕消費者。

當然，昊天表示集團仍在磋商潛在收購事項的詳細條款，倘與賣方訂立正式買賣協議則再作公佈。

早在去年11月中，昊天就已透露擬收購一間主要從事電視及活動製作的媒體及娛樂公司，而這家公司的專案履歷也是精彩紛呈，其已舉辦及拍攝維多利亞秘密時裝表演(Victoria’s Secret Fashion Show)、站起來對抗癌症(Stand Up To Cancer)、英國電影及電視藝術學院(BAFTA)電視獎、勞倫斯世界體育大獎(Laureus World Sports Awards)、尼克兒童運動選擇獎(Nickelodeon Kids Choice Sports Awards)、CNN英雄(CNN Heroes)等活動，亦已為樂壇若干著名歌手拍攝影片，包括凱蒂·佩裏(Katy Perry)、U2、滾石樂隊(The Rolling Stones)及碧昂斯(Beyonce)，還曾製作關於2012年倫敦奧運開幕式及閉幕式的電視廣播。

從大型活動、電視廣播到網路節目與真人秀，這橫貫中西的佈局眼光和策略，想來昊天就此拓展文娛傳媒相關業務已是板上釘釘？雖說這個領域對於當前的昊天來說也是很新鮮的，但只要略看一看其業務發展的過往經歷便知，昊天原就是不怕“搞事情”的主兒，這波操作也還是值得期待的。

曲折輾轉成就宏圖大業？業務既多又雜

昊天原殼於2006年6月6日在港交所主板上市，初名為“永保時”，主營高檔消費品的優質膠盒及紙盒的設計、製造及銷售，是做包裝產品生意的。但漸漸，集團的想法就越來越多了。

煤炭業務：

2009年9月，永保時全資附屬Win Team收購了主要於內蒙古從事煤炭開採業務的Merrymaking及Pleasing Results兩家公司，2010年5月，永保時正式更名為“昊天能源集團”。2011年1月，昊天能源又收購了一處新疆煤炭礦井，有意進一步拓展煤炭相關業務。但昊天能源的煤炭開採業務開展得並不順利，到了2011年9月，昊天能源終是以總代價15億元人民幣將其內蒙古煤炭開採業務打包出售，並於2012月5月底完成出售；同年10月昊天能源又出售了其新疆煤礦，至此，集團折騰了兩年多的煤炭開採業務被宣告終止運營。

天然氣：

在此期間，也是於2011年9月中旬，昊天能源又與新疆生產建設兵團國有資產經營公司建立戰略合作關係，爭取在包括化工、石油、天然氣、有色金屬等領域進行深度合作。2012年7月，昊天能源又與新疆卓越昊睿新能源及新疆沙雅縣人民政府就從天然氣開發和加工生產之醇氨及油田井口氣回收處理合作專案達成框架協議，於是剛從煤炭業務折戟歸來的昊天能源，又開始將業務策略探索擴展至天然氣及綠色能源等行業。

金融：

2013年7月，昊天能源宣佈了集團策略為發展成專注於石油及天然氣業務並以新疆為基地的大型綜合綠色資源投資集團，並將業務範圍擴大至物流、物業發展及投資等其他行業，故此將集團名稱更改為“昊天發展”，其後於當年10月落實更名。而在宣佈發展策略後，昊天隨即已認購了投資控股公司HEC股權，開始涉足物業投資、投資顧問及金融服務、證券買賣投資及放債業務。

未想這次新業務發展較之此前的煤炭及天然氣業務那是異常順利，截至2014年3月31日止年度，放債業務便成為了昊天發展主要的收入來源，而反觀天然氣業務則仍處在起步階段未能給集團帶來收益，其後也遲遲未見投入運營。

有取亦有舍，“家大業大”不容易

而在昊天發展拓展新業務的同時，於2013年12月，集團宣佈擬出售經營多年的包裝盒業務，並於次年3月完成出售，至此，其包裝盒業務終於迎來與煤炭業務相同的命運：被宣告終止運營了。其後，昊天發展的主營業務及經營分部漸漸有了較為清晰的脈絡，並以放貸、商品貿易、證券投資、期貨買賣四大分部展開運營，細分項還包括倉儲物流以及天然氣業務。

及至2016年8月，集團收購了昊天證券，開始提供證券經紀服務；2017年2月，又收購了昊天國際建設（前稱焯陞企業）開始從事建築機械業務；同年3月完成收購福建諾奇（01353-HK），便又加了一項服裝零售業務。不過，轉眼到了去年11月，因諾奇反向收購中宏國際，昊天持股量由59.93%降至17%被視作出售諾奇股份，後者亦不再為昊天附屬。今年1月，昊天又花費1.3億英鎊收購英國倫敦一處物業並將其持作投資物業。

雖說這許多年來昊天在業務發展方面左突右進，在擴張及收購一事上也表現得甚為勇猛，但細看集團的經營狀況就知道，這些年的昊天過得並不輕鬆。這自然是要拿業績說事，畢竟這些年昊天的整體盈利情況並不容樂觀。

業務“歧途”拖累業績表現

雖然上市後公司業績算是表現平平，但總歸無傷大雅。然而自2009年開始購入煤炭業務，受累高成本投入及遲遲不見投產盈利，2010財年集團營收大幅下滑並開始錄得大額虧損；幸而2013年下半年開展了金融相關業務及將業務轉型並終止煤炭及包裝盒業務之後，昊天的虧損勢頭才漸漸止住：

如上表所示，自2014財年以來昊天的持續經營業務收入倒是在持續穩步上升，而其營收增長幅度也相當可觀，但股東應占溢利方面卻是看起來一言難盡。先是2015財年因計及持作買賣投資的公平值收益及出售可供出售投資的收益導致當期集團大賺超過15億元（港元，下同），而2017財年則因出售中國新金融（00412-HK）股份錄得已變現虧損淨額約9.7億元以及計及公平值虧損約20.5億元令集團大虧了超過30億元。

如此跌宕的成績也說明旗下證券投資業務為昊天整體業績帶來的極大不確定性，雖然其放貸業務賺取的利息收入不斷上升，但過於動盪的業績表現本就揭示了集團內部發展的不平靜。

對此，昊天除了透露考慮調整證券投資組合外，將集團業務多元化至其他領域也是一個選擇，既然收購諾奇拓服裝生意業務一事出了新變故，那麼此番出手入局傳媒及文娛相關領域也是一個新的嘗試，這項新業務的開展或真的能為昊天在發展之路上找到平衡也未可知。其實不管結果如何，反正昊天“該經歷的”也都經歷過了，再搞搞事情也無妨。

拓業務新意向出來後，3月8日昊天股價漲了5.1%以0.31元報收，不過今日就回調3.23%，收盤報0.3元，

文：彭小留

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