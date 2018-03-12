港股早段升逾400點 騰訊(00700-HK)上望460元

香港股市今早表現理想，承接美國股市於上周五大升逾400點，今早大市高開540點，其後升幅收窄，恆生指數最新報31408點，升411點；國企指數最新報12602點，升171點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.37元，升2.1%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.97元，升1.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.3元，升1.4%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.37元，升2.3%。

股王騰訊控股(00700-HK)最新報456.2元，升2.1%，其他科技股方面IGG(00799-HK)最新報10.36元，跌3.7%，雲遊控股(00484-HK)最新報9.13元，無升跌，博雅互動(00434-HK)最新報3元，升0.7%。

手機設備股方面，舜宇光學(02382-HK)最新報145.3元，升1%，瑞聲科技(02018-HK)最新報158元，跌0.9%，通達集團(00698-HK)最新報1.82元，跌0.5%。

醫藥股方面，藥明生物(02269-HK)最新報65.5元，升2.3%，華潤醫藥(03320-HK)最新報10.4元，升1%，石四藥集團(02005-HK)最新報6.38元，無升跌。

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