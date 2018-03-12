四部委公布2016年度中國新能源汽車積分情況

據工信部消息，工業和信息化部、商務部、海關總署和質檢總局聯合發布《關于2016年度、2017年度乘用車企業平均燃料消耗量管理有關工作的通知》(工信部聯裝﹝2017﹞266号)，并將2016年度中國乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告如下。

2016年度中國境内124家乘用車企業共生産/進口乘用車2449.47萬輛(含新能源乘用車，不含出口乘用車，下同)，行業平均整車整備質量為1410公斤，平均燃料消耗量實際值為6.43升/100公裡，燃料消耗量正積分為1174.86萬分，燃料消耗量負積分為142.99萬分，新能源汽車正積分為98.95萬分。

其中，96家境内乘用車生産企業累計生産乘用車2358.96萬輛，平均整車整備質量為1392公斤，平均燃料消耗量實際值為6.39升/100公裡，燃料消耗量正積分為1135.11萬分，燃料消耗量負積分為124.47萬分，新能源汽車正積分為92.89萬分。28家進口乘用車供應企業進口乘用車90.51萬輛，平均整車整備質量為1875公斤，平均燃料消耗量實際值為7.52升/100公裡，燃料消耗量正積分為39.75萬分，燃料消耗量負積分為18.52萬分，新能源汽車正積分為6.06萬分。

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