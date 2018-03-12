【日盛投顧】上市跟隨OTC來挑戰2月底高檔位置區

◆盤勢分析

1. 台股周一開盤因美股上漲而續攻，而盤中亞股也走強，終場指數大漲 137.28 點，漲幅 1.26%，收在 11002.10 點，成交金額為 1401.02 億元，相較前一天交易日 3/9 的 1250 億元來得高，且高於 20 日均量 1352 億，量能加溫，有利於高檔進行消化前波套牢區壓力。

2. 台股周一早盤因量能放大，因此指數再續創反彈新高點 11016 點，也跟隨 OTC 來挑戰 2 月底高檔位置區，由於 9 日 KD 剛在 50 附近止穩再度向上交叉來到 74 與 64.89，尚未來到超買區，因此仍有機會再上攻，因近三日交易日出現連三紅中，克服下彎月線與 2 月高檔壓力，只要大盤不瞬間連續性大跌，月線將有機會在外資回補當中於月中下旬趨平，短線壓力暫看高檔向下跳空缺口 11070~11200 點間，支撐則在 2 月底高點 10937 點附近，預估約在 10900~10950 點間，因量能見放大，目前大盤仍利於多頭上攻。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 140.28 億元；外資 + 123.71 億元、投信 + 2.42 億元、自營商 + 14.14 億元。

蘋概、PA、IC、封測、水泥與金融等族群續推升攻勢

1. 電子類股:

(1) 蘋概股:

儘管目前營收業績表現不佳，但日前蘋果剛公布供應鏈中，台灣在 200 家供應鏈中佔比勝過美、中、日與韓等，市場預期此族群營收將可望逐漸走出淡季低迷期，因此包括 4943 康控 - KY、2317 鴻海、3231 緯創、4938 和碩與 2474 可成等股都見攻勢，由於買盤持續加溫中，可再留意法人後續動作。

(2)PA 族群:

因為族群 2 月營收表現並不算差，在預期 5G 產業發展中，其仍處在產業成長期中，因此當 2 月營收公布後，市場法人預期 3 月營收將可望走揚，包括 3105 穩懋、2455 全新與 8086 宏捷科等股都出現大漲，由於產業成長性佳，因此可留意法人後續籌碼變化。

(3)IC 族群:

由於本周有外資將舉辦法人論壇說明會，其中 2330 台積電將安排在 3/15，市場也提前預期反應是否有利多，尤其近日美股費城半導體創新高，美光也走強創高，台股 2337 旺宏、5483 中美晶與 2303 聯電等股也在近期中見攻勢，在費半指數未走弱之前，仍可期待周四台積電對外的營運內容。

(4) 封測族群:

因半導體走強，也帶動封測業者買盤，包括 2311 日月光、3264 欣銓、2449 京元電、3374 精材與 3265 台星科等股都有見買盤，部分業者甚至於有高股息殖利率支撐保護，未來可持續留意觀察。

2. 非電子類股

(1) 水泥族群:

此族群本身股利相當穩定，加上於剛公布的 2 月營收表現中，1102 亞泥連續 2 個月營收 YOY 都出現二位數成長，相對股價而言，股價漲幅落後，也帶動此族群買盤，由於也有股息殖利率支撐，因此可持續留意包括 1101 台泥等股，惟市場買盤不易連續，因此得拉長時間觀察。

(3) 金融族群:

由於美國 3 月將升息，因此對於落後的金融股也出現提前反應，由於金融股另有穩定股息政策，也成為進可攻與退可守的標的，包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金、2891 中信金與 5871 中租 - KY 等股也都有買盤進駐，在美國升息前，保守穩健投資人可留意。