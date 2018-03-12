台船搶進離岸風電營運現轉機，盤中股價走揚

【財訊快報／劉居全報導】由台船 (2208) 領軍的離岸風電海事工程產業聯盟 (M-Team) 傳出好消息，由台船、比利時 GeoSea 合組的台船環海風電工程公司 9 日順利取得海龍風電海事工程統包權。台船指出，沃旭能源 (Orsted) 和海鼎風電都表達合作意願，近期會簽署合作備忘錄 (MOU)；儘管台船去年及今年前 2 月虧損，不過隨著營運現轉機，盤中股價走揚。台船今年前 2 月合併稅前虧損 7.16 億元，以減資前股本 74.36 億元計算，每股稅前虧損約 0.96 元。而台船去年與開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP) 簽署 MOU，取得 CIP 海事工程建設優先供應權，總計將有 4 家離岸風電外商與台船合作。台船表示，海龍團隊最特別的是除陸上變電站及風機外，海事工程部分全部由台船統包，透過台船整合國內能量，讓本土供應鏈發揮最大化。



至於其餘開發商合作方式，台船指出，CIP 主要是海事工程運送、安裝部分，沃旭是合作海上變電站，海鼎是一般性的合作。



台船為發展離岸風電，預計投資 40 億打造船隊，日前已宣布打造 TIV(風機安裝平台船) 和兩艘 140 公尺長駁船。其中 TIV 預計 2020 年底完工，長駁船預計 7 月開工，明年第一季加入營運。



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