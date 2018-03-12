紅馬-KY2月營收年減14%，故鄉納稅業務Q2中旬起有望回溫

【財訊快報／陳浩寧報導】受到日本政府於 2017 年調整故鄉納稅政策，導致去年上半年故鄉納稅業務基期較高所致，紅馬 - KY(2928)2 月營收 4 億元，較去年同期相較減少 13.8%，紅馬 - KY 預期，該影響至今年第二季中旬會逐漸減弱。紅馬 - KY 表示，日本總務省於 2017 年下半年實施調降故鄉納稅回禮，由原本的無上限規定，調降至至 30%，造成日本民眾提前於 2017 年上半年即進行年度故鄉納稅申請作業，導致 2 月份故鄉納稅業務年減近兩成；此外，伴手禮業務在 2 月份為淡季，加上受農曆新年及花蓮地震影響，日本來台旅客明顯減少，也造成公司伴手禮業務相較去年同期出現微幅衰退。



紅馬 - KY 指出，日本政府於 2017 年調整故鄉納稅政策，因此造成公司去年上半年故鄉納稅業務基期較高，預計該影響至第二季中旬可望逐漸減弱，下半年起更將降至最低。紅馬 - KY 分析，日本將於 4 月份實施政府群眾募資政策，為故鄉納稅業務提供新成長動能，再加上致力透過多元管道推廣故鄉納稅款業務，並優化地方自治體合作對象，因此，最遲下半年故鄉納稅業務會重回成長軌道，全年故鄉納稅業務仍有機會較去年成長。



為有效拓展對故鄉納稅捐款與政府群眾募資捐獻業務，紅馬 - KY 提到，將積極與會員制公司進行策略聯盟合作，如：信用卡公司、航空公司與連鎖通路業者等，目前已與日本大型信用卡公司 Saison Card 簽訂合意書，以拓展 2600 萬會員市場；此外，也將大規模在日本各地舉辦故鄉納稅捐款說明會，爭取電子商務行銷未能觸及、高達 85％比重的潛在故鄉納稅捐款民眾，並針對在日本工作的外國人進行故鄉納稅及捐款業務宣傳。



展望 2018 年，紅馬 - KY 持審慎樂觀態度，在 GCF 新成長動能與優化故鄉納稅合作對象策略並行下，全年故鄉納稅業務仍有機會較去年成長；伴手禮業務今年將從 B2B 拓展至 B2C 市場，加上已見多家同業逐漸淡出市場，預期伴手禮業務的市占率可望持續提升；此外，寓教娛樂事業部分，預計以定期舉辦各種活動的方式，引導周邊地區及觀光客重覆入場，創造品牌效益。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』