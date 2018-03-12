美國地區訂單挹注，旭然2月營收年增20%

【財訊快報／戴海茜報導】台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 2 月合併營收達 2838 萬元，年成長 20%，月減 20.5%。累計前 2 月合併營收達 6407 萬元，亦較去年同期成長 16%。旭然表示，2 月營收雖受農曆春節工作天數較少影響，但受惠美國景氣穩步回升，帶動半導體、生物科技產業等客戶液體過濾訂單需求，挹注 2 月美國地區營收較去年同期大幅成長 73%。



另一方面，旭然為因應半導體、電子、化學及食品產業客戶過濾訂單需求，自去年下半年針對打摺式、熔噴式過濾耗材啟動擴產計畫，新產線並陸續自今年起逐步開出貢獻營收，隨著雲科二廠產能利用率提升、以及擴大 Filtrafine 過濾耗材產能之貢獻，帶動旭然營收呈現穩定成長之趨勢。



旭然進一步表示，由於中國政府積極扶植發展半導體、光電產業自製率提升，再加上兩岸政府對於廢水回收標準嚴格執行，樂觀看待半導體、光電產業之液體過濾需求持續升溫，挹注旭然於半導體及電子產業營收比重保持 42% 水準，除此之外，中國政府於 2 月底宣布 31 項惠台政策，支持台資企業參與水利、環保等公用工程，並參與政府採購等計畫，有助於擴大旭然旗下 Filtrafine 自有品牌於中國工業用液體過濾市場占有率之表現。



旭然表示，近年來跨入工業應用無菌空氣過濾系列與今年起成功自製 UV(紫外線) 過濾設備等，以提升單一客戶平均訂單金額，其次，為擴大旭然全球銷售營運表現，除計畫擴大國內外銷售團隊，並提升台灣、中國與歐洲地區銷售力道，第一季可望淡季不淡。



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