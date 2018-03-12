網購業者爆料衛生紙已漲價孫大千：打臉行政院

台灣衛生紙風波一波未平一波又起，近日網購業者爆料，自 3 月 1 日起已陸續接獲衛生紙大廠調漲通知，包括永豐餘、正隆、金百利克拉克和金盛世，均調漲超過 10％。不過，行政院長賴清德又公開喊話，表示物價都有掌握，不必擔心。國民黨前立委孫大千今 (12) 日質疑，公平會不是才邀請過國內三大衞生紙業者喝咖啡嗎？為什麼前腳剛走，就立即打臉行政院呢？這個臉不是丟大了嗎？

孫大千在臉書貼文表示，衞生紙到底會不會漲價？最後竟然成為了「羅生門」。見微知著。如果連「穩定衛生紙價格」這樣簡單的小事情都做不到，那麼，大家還能夠相信民進黨政府什麼呢？他要提醒賴清德注意三件事情。

首先，孫大千指出，盡管國際紙漿成本上漲三成，但是不要忘了，新台幣在過去一年以來升值幅度驚人，為什麼不能緩解進口成本的壓力呢？

第二，孫大千認為，公平會不是才邀請過國內三大衞生紙業者喝咖啡嗎？為什麼前腳剛走，就立即打臉行政院呢？這個臉不是丟大了嗎？

最後，孫大千說，衛生紙價格上漲，加上四月份國內電價的微調，再加上川普所引發的全球關稅貿易戰，是否會影響國內物價全面上揚呢？政府不能不慎重面對。

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