【大行報告】交銀料國泰(00293-HK)今年回復盈利

國泰航空(00293-HK)將於本周三公布2017年全年業績，交銀國際於報告內預期國泰在去年下半年虧損較上半年收窄，預料去年國泰全年虧損為30億元，其中10億元虧損是在去年下半年錄得。交銀又預料在2018年國泰能夠從燃油對沖虧損減少，以及客運與貨運收益率上升，促使國泰在2018年轉虧為盈，預料今年國泰可錄得7.12億元盈利。

交銀指出國泰在2017年錄得收入乘客千米數(RPK)2.6%，其中在去件第四季錄得RPK升幅達到4.7%，又指出在國泰RPK在去年上半年以一個較慢的增長幅度，是為了保護該航空公司的回報率。在去年下半年增長速度加快，與2016年下半年機管局引入新的航管系統導致有航班被取消，以及國泰本身推出新航線有關。該行預期在新航線帶動下，國泰RPK在今年可以錄得5.2%增長。

交銀又指出國泰貨物及郵件收入噸千米數(RFTK)在2017年重拾增長，去年全年增長約9.5%，在今年1月份亦錄得10.5%增長。

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