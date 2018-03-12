【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五大漲，因就業人數上升但時薪增幅低於預期，舒緩了對通脹的擔憂，而特朗普宣佈預備與金正恩會面也對股市利好。道瓊斯指數上升 1.8% 至 25,336 點；標準普爾指數上升 1.7% 至 2,787 點；納斯達克指數上升 1.8% 至 7,561 點。

油價上週五大升，因美國就業數據理想。紐約 4 月期油大漲 3.2% 至每桶 62.04 美元。伊朗石油部長表示 OPEC 可能於 6 月同意於 2019 年放寬限產，該國希望 OPEC 努力維持油價在每桶 60 美元左右。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,324.0 美元。

香港和內地股市上週五上升。啤酒股走高，有消息指華潤啤酒（291.HK）磋商購喜力啤酒中國業務，其股價大漲 9.9%，帶動啤酒股走高；醫藥股也錄得較大漲幅；黃金股下跌。個股方面，中國恆大（3333.HK）發佈盈利預喜，股價上升 6.1%；港鐵（66.HK）2017 年業績優於預期，股價上升 4.1%。恒生指數上升 1.1% 至 30,996 點，國企指數上升 0.8% 至 12,431 點，香港股市成交金額減少 0.3% 至 1,000 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,307 點，滬深兩市成交金額增加 26.8% 至 5,114 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ IGG（799.HK）公佈 2017 年業績，收入 6.1 億美元，按年增長 88.5%，股東應佔溢利 1.6 億美元，按年上升 114.9%（上半年同比上升 193.8% 至 7,671 萬美元），符合市場預期。全年股息合共每股 49.0 港仙，同比上升 1.8 倍。現價相當於 11.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 上海實業環境（807.HK）為中國第三大市政污水處理運營商，主要從事污水處理、再生水利用、污泥處理、供水及固廢發電的設計、建造及／或運營，大致採用 BOT、TOT 或 BOO 項目模式。2016-2017 年，公司收入分別為 26.5 及 46.4 億元人民幣；股東應佔溢利分別為 4.5 及 5.4 億元人民幣（財務費用同比大增 1.9 億元人民幣）。公司以介紹方式上市（現於新交所主板上市（SIIC.SP）），預計 3 月 23 日上市，現市值為 13.9 億新加坡元，相當於 12.0 倍 2017 年市盈率及 11.8 倍 2018 年市盈率。

◇ 龍湖地產（960.HK）發佈營運數據，2018 年首兩月合同銷售金額、合同銷售建築面積及合同銷售均價分別為 293 億元人民幣、192 萬平方米及每平方米 15,213 元人民幣，同比分別上升 19.7%、13.2% 及 5.8%。

◇ 通力電子（1249.HK）公佈 2017 年業績，營業額 59.1 億港元，按年增長 38.6%，股東應佔溢利 2.0 億港元，按年上升 30.9%（上半年同比上升 19.7% 至 7,890 萬港元）。建議派發末期（全年）股息每股 35.0 港仙，同比上升 40.0%。現價相當於 11.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 中國藝術金融（1572.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長不少於 50% 至不少於 1.3 億元人民幣（上半年按年增加 1.3 倍至 6,426 萬元人民幣）。主要受惠於藝術品拍賣業務收入大幅增長及藝術品典當貸款業務收入穩步增長。現價相當於 9.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公佈，2018 年首兩月手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別同比增加 25.6% 及 11.6% 至 1.1 億及 577 萬件，但手機攝像模組按年減少 9.9% 至 5,521 萬件。

◇ 中國建築國際（3311.HK）公佈，2018 年首兩月累計新簽合約額約為 223 億元人民幣，按年上升 17.5%，相當於完成今年全年目標的 19.4%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)