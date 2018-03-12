人工智能項目指南和細則將發布 行業望再迎風口

據經濟參考報3月12日消息，“人工智能”是近來中國科技發展的關鍵詞之一。科技部部長萬鋼10日在十三屆全國人大一次會議記者會上表示，要加快人工智能創新成果的轉化應用，推動人工智能應用到産業發展和社會生活的各個方面中去。

萬鋼表示，要夯實人工智能發展的科學基礎，加快實施新一代人工智能科學基礎的關鍵技術系統集成研發，使研發成果盡快能夠進入到開放平台，在開放使用中再一次把它增強完善。

萬鋼說，人工智能既有科技性進步的一面，也有社會發展的一面，所以要加強政策法規研究，積極應對人工智能發展可能對社會倫理、就業結構、個人隐私、國家安全等方面的一些挑戰。

“在人工智能重大項目中，我們要把自然科學研究和社會科學研究緊密結合起來，從自然科學角度攻克基礎難關，在社會科學研究中解疑釋惑，為和諧發展提供動力。”萬鋼說。

萬鋼表示，人工智能是國際化潮流，要加強國際合作，積極支持我國人工智能企業、研究機構開展國際合作，在一些重要關鍵的領域中發揮自己的作用。

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