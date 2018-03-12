社保基金連續4個季度持有16隻個股 大華股份成賺錢利器

據證券日報統計，随着上市公司2017年年報的陸續披露，實力強勁、資金規模龐大的社保基金持股情況也逐漸浮出水面。

截至3月10日，在已披露2017年年報的172家上市公司中，有31家上市公司的機構投資者名單中出現了社保基金的身影，值得注意的是，社保基金已經連續4個季度持有其中16隻個股，這6隻個股在最近4個季度合計為社保基金帶來11.87億元浮盈。

數據顯示，社保基金在最近4個季度内連續3次增持其中4隻個股，分别為新綸科技、牧原股份、先導智能和長春高新。值得注意的是，在先導智能的機構投資者名單中，匯添富旗下4隻基金也表現出了對該股的“濃厚興趣”，在最近3個季度内連續2次增持了該股。

具體來看，在最近4個季度内成為社保基金賺錢最大利器的是大華股份，社保基金連續4個季度持有該股已經累計浮盈5.96億元。除此之外，社保基金連續4個季度持有牧原股份、快樂購、藍帆醫療、浙江美大和西藏珠峰分别浮盈2.86億元、1.4億元、6276.32萬元、3502.28萬元和3407.1萬元，這6隻個股在最近4個季度合計為社保基金帶來了11.87億元的浮盈。

而在另一方面，社保基金連續持有的另外10隻個股，在最近4個季度未能為社保基金帶來正收益。具體來看，社保基金持有山東黃金、峨眉山A和北京文化這3隻個股在最近4個季度累計浮虧均超1億元，分别達到1.27億元、1.14億元和1.01億元，10隻個股在最近4個季度合計為社保基金帶來了5.55億元的浮虧。

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