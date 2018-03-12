【財華社 - 港股早評】2018年3月12日

1. 港股資訊

1.1. 恒生指數

恒生指數上週末(3月9日)收報30,996.21點 (上升+341.69 / +1.11%)，成交999億(昨天成交1,003億)連續三日下跌。

其中50只藍籌股中普遍錄得上升，其中受惠於蘋果電話及3D感測熱潮，其概念股炒上，舜宇光學科技(02382-HK)及瑞聲科技分別上升+7.47%及+5.63%。

- 吉利汔車(00175-HK)受惠於產量大幅增加，股價大幅上升4.66%。

- 港鉄公司(00066-HK)受惠於業績上升60%雖然部份大行降目標價，但無礙股價大升4.15%

- 即月夜期收報31,295 (+299點 / +0.96%)，成交量2.5479萬張(昨晚2.5371萬張)。

- 3月9日港股通總覽

1.2. 港股美國ADR

- 港股美國ADR收報恒生指數31,393 (+397.19 / +1.27%)成份股普遍上升，中資股表現強勁，中國平安(02318-HK)昨天港股上升2.28%，重磅股騰訊控股(00700-HK)上升1.99%。

1.3. 港股沽空數據

昨天(3月9日)沽空金額同比微跌至101.24億(相比3月8日101.79億元 / 下跌-0.54%)，占整體成交約10.13%(上日占整體成交10.16%)，藍籌股沽空金額錄得大幅微升+0.03%，藍籌股沽空金額微升至48.94億元(相比3月8日上升+0.03%)，非藍籌股沽空金額降至52.30億元(相比3月8日下跌-1.08%)。

藍籌股沽空金額處於平穏水準，同時降至12月水準(2018年12月平均水準為50億元以下)

1.3.1 沽空金額最大藍籌 :

藍籌股沽空數據中，沽空金額最大的為騰信控股(00700-HK)，其沽空金額降至2.21億元下跌-29.95%(昨日沽空金額為7.45億元)，其沽空金額占成交比例降至5.16%(上日沽空率9.63%)。沽空比例連續三天下跌，而下跌幅度比成交量大，其買盤相對出現較多。

1.3.2 沽空比例最大藍籌:

太古A(000919-HK)於昨天(3月9日)沽空比例上升至56.06%(上日沽空比例為53.92%)，參考其沽空金額數據明顯回升至5615萬元 (上日沽空金額為4360萬 / 上升28.78%)，但由於成交大幅減至1.0017億元(上日成交金額為8086萬 / 上升+23.88%)。但其沽空量升幅大於成交量，証明非沽空金額或買盤相對減少，投資者需考慮其買入風險。

1.3.3 沽空比例大幅下調藍籌:

東亞銀行(00023HK)於上日(3月9)每天沽空比例連續三天減少，其沽空比例降至21.37% (昨日沽空比例為23.04億元)，連續第三個交易日沽空比例下跌其成交金額同比上升至4943萬(上升+58.99%)。投資者可留意其沽空減少買盤增加的數據

1.4. 香港IPO市場

IPO追蹤

寶積資本(08168-HK)今起至3月13日招股，該公司將發行2.5億股新股，其中90%即2.25億股為國際配售，餘下2500萬股新股仍為公開發售。

內媒有報導指，隨著本港「同股不同權」架構落實，騰訊(00700-HK)概念股、內地短視頻平臺“快手”赴港上市有望在今年完成，估值目前達180億美元(約1,410億港元)。報導指，“快手”是內地短視頻界的龍頭之一，去年註冊用戶數增75%至7億戶，日活躍用戶亦由3,000萬戶增至1億戶。

寶積資本 (08168-HK)

寶積資本(08168-HK)今起至3月13日招股，該公司將發行2.5億股新股，其中90%即2.25億股為國際配售，餘下2500萬股新股仍為公開發售。招股價介乎0.2至0.32港元，每手1萬股，入場費3232.25港元。股份於3月22日上市。

股份發售包括2.5億股，而其中5000萬股銷售股份正由售股股東出售。公司將不會收取出售銷售股份的所得款項1190萬港元。

以中位數0.26港元計算，預期公司就2億股新股份，集資淨額3280萬元。公司擬將約660萬港元(約20.1%)，用於透過招募經驗豐富的高級、中等及初級專業員工擴展現有的機構融資顧問業務;約1920萬港元(約58.5%)，用於成立由兩名主事人及五名專業員工組成的首次公開發售團隊;約80萬港元(約2.4%)，用於發展股本市場業務;約350萬港元(約10.7%)，用於擴大集團辦公室;餘下約270萬港元(約8.3%)，用作集團一般營運資金。

2. 歐洲指數

歐洲股市普遍錄得上升，其中蘭及比利時指數升幅達2.12% 及1.75%。

3. 美國股市

市場擔心美國貿易戰升溫，道指早段開市上升近130點，市場展望貿易戰及關稅問題下跌近100點，尾盤再度回升收報24,895.21點(+93.85 / +0.38%)，單日波幅達0.998%，納斯達克及標普500錄得上升。

4. 商品價格

金價 收報 1,323.60美元/oz，波幅於1,323.20 - 1,325.00美元間波動

油價(WTI Crude Oil) 收報 62.15美元，波幅於62.02 - 62.22美元間波動

5. 美國國債息率

6. 本周經濟數據公佈時間表

文 : 顏狄遜

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