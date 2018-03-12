歐司朗全新品牌理念，打造三大戰略增長點

北京 2018 年 3 月 12 日電 / 美通社 / -- 近日，世界領先的高科技照明企業歐司朗在北京舉行了中國媒體見面會，闡述了歐司朗的全新品牌理念及中國市場的重點戰略領域，與中國媒體分享了歐司朗向高科技企業轉型的戰略舉措、領先技術和應用案例，並對光的價值進行了多角度的深入探索。 在見面會上，歐司朗中國區總裁兼首席執行官顧納全方位解讀了歐司朗「探索光」的全新品牌理念，並表示：「擁有超過一百一十年歷史的歐司朗，在傳統照明領域成就斐然。從成立伊始，歐司朗始終致力於對創新照明的孜孜以求，從未停止探索光的無限潛能。數字經濟時代下，智能照明已經成為大勢所趨。歐司朗正以先鋒之姿加速向高科技企業轉型，將自身的深厚技術經驗積累與變革時代的新興科技相融合，進一步挖掘光的無限潛力。」



在過去的幾年中，歐司朗全面實施以高科技、智能化照明為目標的戰略轉型，從企業經營理念到企業管理體系進行了全方位的變革。隨著這些變革的深入進行，歐司朗更進一步明確了其品牌理念和在中國的發展戰略。歐司朗 2017 年財報顯示，營收較去年增長超過 8%，達到超過 40 億歐元。營業利潤達到 16.8%，特別項目調整後的息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 增長超過 6%，達 6.95 億歐元。良好的財務表現也再次印證了歐司朗向高科技企業轉型的成功決策。顧納介紹說：「中國市場是歐司朗全球布局的重要增長點，我們對中國的發展充滿信心。展望未來，我們將始終踐行對中國市場長期投入的承諾、積極響應中國政府的發展政策及倡議，並將以智慧出行、智慧城市和智能設備三大領域為發展重點，助力加速中國社會的數字化轉型進程。」



首先，在「中國制造 2025」國家戰略的背景下，汽車企業紛紛通過智能技術推動產品創新。而照明作為智能汽車的重要技術，其內涵已經遠遠不是傳統意義上可見光。LED 技術因其體積小、節能環保、壽命長、亮度高等優勢逐漸成為車燈技術的主流，而近年來發展勢頭強勁的新能源汽車更會持續推動 LED 汽車照明的增長。其中，2017 年底發布引發各方關注的蔚來 ES8 智能電動車就是由歐司朗為其提供整體 LED 汽車照明解決方案。另一方面，自動駕駛已然成為不可逆轉的趨勢，作為世界領先的汽車照明供應商，歐司朗的激光、紅外及光學傳感器技術也正在加速推進自動駕駛的實現。在不久前剛剛結束的 2018 年 CES 國際消費電子展上，歐司朗就展示了其用於實現自動駕駛的 LiDAR 中扮演重要角色的激光技術、實現先進駕駛員輔助系統的紅外技術、能夠對道路障礙物作出警示的智能頭燈、探測到駕駛員緊急健康狀況的生物監測等技術。2018 CES 期間，歐司朗更攜手 Rinspeed 推出 Snap 自動駕駛概念車，通過多種 LED、激光和光電感應解決方案，重新定義駕乘體驗。



其次，「十三五」以來，隨著對城市經濟發展要求不斷提高，城市化進程的不斷加深，對於城市的智能化建設和管理的要求正變得越來越具體和迫切，加上政策的大力支持，中國的智慧城市建設前景十分廣闊。從芯片到下游產業，歐司朗具有獨特的全產業鏈優勢。今年一月，歐司朗發布了 SymphoCityTM 智慧城市中央管理平台，能實現對城市照明、安防、環境、能源和通訊的綜合監控和管理，並且已經在中國的多個城市開始安裝部署。歐司朗專業照明系統解決方案同時為多個中國地標性項目定制了照明解決方案，其中包括上海中心的中庭和外圍燈源、武漢「兩江四岸」全長超過 20 公裡的燈光秀，以及蘇州中環快速路整體照明等。此外，歐司朗的智能化定位照明技術也是智慧零售和精准營銷的利器，其 EINSTONE 智能零售解決方案可以為實體商店提供近距離市場營銷解決方案。



最後，隨著互聯網經濟，數字化時代的到來，我國的智能設備市場在近幾年來得到了快速的發展，包括智能手機和可穿戴設備等，作為個人智能化終端，成為人們生活不可或缺的一部分。在智能設備快速發展的同時，對於數據安全，個人隱私方面的保證，變得尤為重要。在這些設備上搭載生物識別技術已經成為最新趨勢。許多制造商都將人臉識別和虹膜掃描作為新的生物識別解鎖方法。在這一領域，歐司朗是紅外技術的重要供應商，我們以光構築信息安全的屏障，保護公共場所以及個人數據的安全。歐司朗正與國內各大智能手機生產廠商進行合作，提供更智能，更安全的解決方案。



由此可見，中國已成為歐司朗強大發展動力所在，在品牌全球戰略中占有舉足輕重的地位。自從 1995 年扎根中國市場以來，歐司朗光電半導體、特種照明及照明系統解決方案等所有業務部門均已在中國開展業務。其中，歐司朗光電半導體的無錫工廠是歐司朗在中國的重要戰略投資項目之一，也是中國市場本地化戰略的重要組成部分，無錫工廠二期擴建完成後，將進一步鞏固歐司朗光電半導體在全球 LED 市場的領先地位。



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