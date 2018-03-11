對話三七互娛(002555-CN)總裁：遊戲強監管利好大公司，99%發幣是騙局

「這個市場更規範了以後，對我們這樣的大公司其實是利好的，但對那些用色情或者是賭博來牟利的公司，是毀滅性的沖擊。」3月7日晚間，遊戲公司三七互娛(002555-CN)創始人、總裁李逸飛在接受澎湃新聞等媒體采訪時，針對監管部門加大對遊戲行業的監管力度，作出了回應。

李逸飛是在三七互娛主辦的中國第五屆中國國際互動娛樂大會期間，接受澎湃新聞記者等媒體采訪的，話題涉及2018年遊戲行業格局、遊戲監管與規範、區塊鏈技術在遊戲行業的應用等話題。

中小公司的「不公平競爭」

在監管與規範方面，李逸飛認為，「國家對這塊(指網絡遊戲)的管理，對我們這樣的公司是好事。我們一直非常遵守國家的相關政策，無論是宣傳上的尺度還是口徑，我們都遵守，但是以前的中小公司不做。比如說色情或者暴力的東西，在宣傳上確實成本比較低，這些中小公司可以用，而我們又不願意用，那這就是「不公平’的競爭。」

以辦理遊戲版號為例，李逸飛說，「可能有一些小公司無所謂，他們沒有辦版號，但他們不管，就直接推（產品）。這對市場環境是一種幹擾。」

2017年12月，中宣部、中央網信辦、工業和信息化部、教育部、公安部、文化部、國家工商總局、國家新聞出版廣電總局聯合印發《關於嚴格規範網絡遊戲市場管理的意見》，部署對網絡遊戲違法違規行為和不良內容進行集中整治。

李逸飛認為，當遊戲市場更規範後，有利於營造更好的行業環境，「我們本來就做得很規範，或多或少有一些瑕疵，我們把瑕疵修整就好了，但是那些用色情或者是賭博來牟利的公司，對他們來說，（監管加劇）是一些毀滅性的沖擊，（反而導致）整個市場的空間會更大，這對我們是利好。」

李逸飛在2011年創辦三七互娛，依靠頁遊業務起家的三七互娛在2015年實現整體上市，隨後三七互娛開始向手遊業務轉型。2月28日，三七互娛披露的業績快報顯示，2017年三七互娛營業收入為61.92億元，同比增長18%，凈利潤達16.55億元，同比增長54.62%，綜合其他A股遊戲公司的業績情況來看，三七互娛的凈利潤規模目前排名第一。

爆款

眼下，中國遊戲市場仍處於「兩超多強」的格局，騰訊遊戲和網易遊戲在收入規模、市場份額上遙遙領先，而盈利規模在十多億的A股遊戲公司則包括三七互娛、愷英網絡(16.13億元)、完美世界(15.05億元)、巨人網絡(12.9億元)、昆侖萬維(10.19億元)等。

李逸飛認為，「2018年到年底，原有買量的很多公司就會被洗掉，慢慢做不下去了。另外原有靠做高速叠代，比如說做得還可以的產品，買一個影視IP換個皮又來發一遍，這種產品也做不下去了。」

遊戲行業近來呈現出來的另一個特點是，爆款遊戲的熱度持續時間不短縮短。

網易的《陰陽師》在2016年持續半年的火爆後，迅速被騰訊旗下《王者榮耀》的熱度所蓋。而2017年12月的女性向戀愛手遊《戀與制作人》，則在今年1月又迅速讓位給了來自日本的《旅行青蛙》，一個春節過後，“呱兒子”也被主人們冷落了。

對此，李逸飛認為公司將進行多元化的嘗試，「可能市場的細分(品類)，每一個品類都有爆款。」

李逸飛說，而多元化的遊戲所抓住的是擁有細分需求的核心用戶。

以《戀與制作人》為例，李逸飛稱，這款遊戲的影響力帶來了許多「泛用戶」，隨著熱度的降低，流失掉的是這批「泛用戶」，「但留下來的核心女性用戶，她們能玩這個玩一年甚至是更長。《戀與制作人》熱度雖然掉了很多，但是仍然在暢銷榜的三十幾名，這絕對是一個大幾千萬量級的產品才能拿到的真實的排名。從這個角度來看，做細分市場不要想太多，泛用戶進來了，那是意外驚喜的，我只需要去獲取真正的核心的用戶，滿足他們的需求。」

區塊鏈

李逸飛還對時下火熱的區塊鏈話題發表了看法：「我始終認為要把區塊鏈和ICO(代幣發行)分開看，區塊鏈這個技術是絕對有很大的發展前景的，但是發幣來看99%都是騙局。」

在李逸飛看來，區塊鏈未來在遊戲行業的價值，可能體現在玩家充值上，「如果未來我把所有的遊戲上到區塊鏈上，各個遊戲的價值是打通的，你也許不玩這個遊戲，但是你可以去玩其他遊戲，原有產生的價值在新的遊戲裏面通過上鏈去做交換，是可以實現價值平移的，因為它是一個分布式的記賬。」

下為記者與三七互娛創始人、總裁李逸飛對話實錄(略經刪減和編輯)

澎湃新聞：遊戲市場「兩超多強」的局面會一直延續，還是會出現一個洗牌期呢？什麽樣的遊戲公司會在這一輪洗牌期崛起或被淘汰？

李逸飛：移動端市場是高速增長的市場，同時也是快速變化的市場。回過頭去看整個市場，遊戲的品類每一年都在高速的發展，洗牌每年都在發生。今年大家要再進一步去洗（牌）的是多元化的東西，可能市場的細分，每一個品類都有爆款。我們的研發線、投資線也布局了一些像《半世界之旅》的產品，很快也會在國內上市，它跟《戀與制作人》有一定相似的東西，但《戀與制作人》是現代的，它是偏穿越風格的女性向的遊戲，而且它的角色更多，劇情也更多。《戀與制作人》的劇情是兩百多萬字，我感覺像是看一部網絡小說。

所以洗牌是隨時都在發生的。2018年，到年底，原有的買量的很多公司就會被洗掉，慢慢的做不下去了。另外原有的靠做高速叠代，比如說做得還可以的產品，買一個影視IP，換個皮又來發一遍，這種產品也做不下去了。那能做出來的，一方面是像《楚留香》這種精品的MMO；另一方面是像《戀與制作人》打細分市場，而且要做得非常的精致，要把市場打得特別透，這種產品會拿到一些新的市場份額，產生爆款。

洗牌什麽時候會結束？我認為洗牌永遠也不會結束，每年都會洗，有不同類型的公司會被淘汰掉，又新的類型和新的公司會出來。

記者：騰訊(00700-HK)和網易遊戲業務比重在下滑，他們也在調整自己的版圖，您是如何看這個現象？遊戲巨頭公司是不是進入了新的調整階段，三七是不是也會加速業務線的拓展？

李逸飛：第一個問題，多元化、突破新的類型和新的品類是我們一直追求的東西。包括海外二次元方向，除了這些以外，我們自己在研發內部也有一些新的方向，比如說我們現在有一款休閑競技的產品，其實已經在內部測試。這個產品我認為它不會產生特別高的利潤，因為是偏休閑競技，它的單用戶的LTV會相對比較弱。但是，如果表現還好，我覺得它可能對DAU的貢獻，對品牌的貢獻會比較高，這是另外一個層次的突破。

品類和多元化問題，在公司的不同階段看法是不一樣的。現在中小型公司首先要生存，所以還是要去（做）最賺錢的，或者是SLG這種一次性投入可以收很多年的項目。但是到了網易這種規模，或者是像三七這種規模，我們肯定要做多元化的嘗試，比如MMO或者ARPG，是我們原有的強項，但是回合類，仙俠類，針對海外的SLG類，我們一直都在嘗試通過自研去突破，包括剛才講的休閑競技類。

第二個問題，(對於)整個市場，我覺得2017年移動端的收入仍然是高速增長的，大家仍然覺得遊戲有非常好的現金流，離利潤很近的產業。而且這個產業在高速的增長，只不過現在確實存在一個巨頭對市場的擠壓，這個巨頭指的不只是騰訊和網易。其實你們看市場份額，我剛才提到的幾家公司2017年的市場份額都在增長。所以，我覺得從三七的角度來說，無論是做多元化還是做出海，都不影響我們在國內手遊搶占更多的市場份額，我們最終的目的是不會丟國內的市場，同時努力擴大我們的市場份額。

澎湃新聞：《戀與制作人》和《旅行青蛙》這些針對細分受眾的遊戲的火爆，背後反映了遊戲用戶習慣的哪些變化？

李逸飛：不同的用戶心態確實差別很大，無論是《戀與制作人》還是《旅行青蛙》。像《旅行青蛙》直接沖擊了《戀與制作人》，《旅行青蛙》出來的時候《戀與制作人》的曲線是急速向下的。但《旅行青蛙》火了多久？過了春節假期，然後就沒有了。這也說明了靠口碑帶來的產品用戶其實變化很快，就像我跟《戀與制作人》公司的老板交流的，他們自己認為當時他們的影響力，或者是用戶的穿透，其實帶來了很多的泛用戶，他認為這個產品真正的量級是一個月幾千萬的流水，但是留下來的核心女性用戶，她們能玩這個玩一年甚至是更長。

他們自己的判斷其實是很對的，《戀與制作人》熱度雖然掉了很多，但是仍然在暢銷榜的三十幾名，這絕對是一個大幾千萬量級的產品，才能拿到的真實的排名。從這個角度來看，做細分市場不要想太多，泛用戶進來了，那是意外驚喜的，我只需要去獲取真正的核心的用戶，滿足他們的需求。

用戶的感覺差距是很大的，比如《戀與制作人》，女性用戶有什麽特點？比較容易很狂熱，為什麽小鮮肉的吸金能力比小花朵強？因為女孩子更瘋狂。但是說實話，女性向產品面對的用戶也更容易移情別戀，所以女性用戶的周期就沒有這麽長。你要做《戀與制作人》這樣的產品，你要不停地去琢磨用戶喜歡什麽和有新的東西出來，比如說做帥哥去吸引她是沒有問題的，但是要不停地有新的出來，只賣這4個，只賣白起或者是只賣李澤言也是不行的。所以我們的發行一直做用戶的分析，針對各種品類的用戶，做不同的數據分析，然後再反饋到研發和數字體系上。

記者：目前監管政策對整個遊戲行業會造成哪些影響？

李逸飛：我認為，國家對這塊的管理，其實對我們這樣的公司是好事。第一，我們一直非常遵守國家的相關政策，無論是宣傳上的尺度還是口徑，我們都遵守，但是以前的中小公司不做。比如說色情的東西或者是暴力的東西，在宣傳上，它確實成本比較低，這些中小公司可以用，而我們又不願意用，那這就是不公平的競爭。現在國家關停了很多不規範的小公司，這對我們來說是好事。我們為自己所有的遊戲堅定的辦版號，手遊渠道不辦版號是不給你上架的。我們是非常堅定地做這件事情，但是可能有一些小公司無所謂，他們沒有辦版號，但是他們不管就直接推。這對市場環境是一種幹擾，它可以影響我們的成本，這個市場更規範了以後，對我們這樣的大公司，其實是利好的。我們本來就做得很規範，或多或少有一些瑕疵，我們把瑕疵修整就好了，但是那些用色情或者是賭博來牟利的公司，對他們來說，是一些毀滅性的沖擊，整個市場的空間會更大，這對我們是利好。

澎湃新聞：三七互娛在防止未成年人沈迷遊戲方面有哪些舉措？

李逸飛：其實未成年監控我們一直是嚴格的，因為早就有相關規定，首先要身份證註冊驗證，低於18歲的有3小時、5小時(的限制)，每天玩遊戲不能超過這個時間。

我們也超出這個之外做了很多事情，曾經我在跟人交流的時候，有很多人也是小朋友的媽媽、爸爸，他們也關心身份證的問題，問我：兒子13歲，沒有身份證，結果他知道父母身份證號，用父母身份證去實名認證了，你們有什麽辦法？作為一個對社會負責任的企業，我們確實會做更多的東西，我們所有的遊戲在很顯著的地方都有家長監護系統，你可以主動告訴我們這個賬號雖然是用你的名字註冊，但是實際上可能是小孩在玩，那麽我們就把這個賬號納入到防沈迷的監控裏面，雖然他的身份證號對應是30歲的人，但我一定會讓它防沈迷，看上去我會損失一些用戶時長，但我覺得上市企業一定要多做一些有社會責任的東西。

包括提到的涉黃，其實我們內部做宣傳，一直有專門的審查。美術做出去要投放，專門有小組審查，他們認為有問題的素材是投不出去的，如果業務部門認為這個素材沒有問題，我們會有仲裁的體系，到高管的層面再進行判斷。

負責任體現在很多地方，上市公司要對投資者負責。比如區塊鏈這個東西，作為科技和互聯網公司的總裁，我始終認為要把區塊鏈和ICO分開看，區塊鏈這個技術是絕對有很大的發展前景的，但是發幣來看99%都是騙局。

區塊鏈未來體現在遊戲中的價值，其實思維發散的話，我們可以思考。現在遊戲玩家充值的時候，或多或少他都有一個擔心，我充錢買的裝備和角色不玩了就會貶值很厲害，甚至歸零了，但是如果未來我把所有的遊戲上到區塊鏈上，各個遊戲的價值是打通的，你也許不玩這個遊戲，但是你可以去玩其他遊戲，原有產生的價值在新的遊戲裏面通過上鏈去做交換，是可以實現價值平移的，因為它是一個分布式的記賬。

另外，我跟投資部講，你要做投後管理，還要做財務的監管，有很多事情做，以後所有投的企業，我都要求把你的財務上鏈就好，因為是分布式獨立賬本，賬本一旦上鏈之後是不可修改的，大家的賬戶在安全的前提下其實是相對公開和不可做手腳的。所以這個技術，至少能夠帶來很多可以應用和可以想象的場景，當然這個場景的成熟需要時間。

記者：部分限售股在2018年將迎來解禁，您怎麽調動市場投資的積極性？

李逸飛： 關於減持，關於解禁，包括二級市場和很多機構投資人，從去年就一直關註這個問題，因為到2017年底，限售股基本上就要逐步解禁了，就要變成可流通的股份。2017年底之前，整個公司的流通股占比是很低的。

從我們的角度，首先我自己公司的主業是沒有問題的，一直在高速地成長，所以我並不認為解禁會成為一個問題。現在證監會關於減持有很多限制，大股東的減持步驟很緩慢。而我個人也不買遊艇、飛機，一年就跑跑步花個幾萬塊錢，甚至我們會在合理的時間用合適的方法來激勵高管，保證整個團隊更有動力。

澎湃新聞記者 陳宇曦 責任編輯：葛佳

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)