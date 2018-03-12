騰訊(00700-HK)33億元購入光線傳媒(300251-CN)所持新麗傳媒股份

摘要：騰訊(00700-HK)購入「電影黑馬」新麗傳媒27.64%股份，代替光線傳媒(300251-CN)成為第二大股東。新麗傳媒2017年出品的《情聖》、《悟空傳》、《羞羞的鐵拳》和《妖貓傳》，在華累計超過40億票房。

33億元購入光線傳媒所持新麗傳媒股份，騰訊帝國的版圖進一步滲透影視行業。

光線傳媒昨日晚間發布公告稱，公司於2018年3月10日與林芝騰訊科技有限公司簽署了股份轉讓協議，以人民幣33.1704億元的對價將持有的新麗傳媒27.6420%的股份出售給騰訊，本次交易後，光線傳媒將不再持有新麗傳媒的股份。

光線傳媒的股份在2014年底，以8.29億元購得。騰訊由此替代光線傳媒，成為新麗傳媒的第二大股東。

光線傳媒同時在另一則公告中提到，與新麗傳媒簽署了合作協議，雙方同意結成戰略合作夥伴關系，利用各自優勢資源共同開發電影、電視劇項目。

主營影視制作的新麗傳媒成立於2007年，參與出品《煎餅俠》、《夏洛特煩惱》、《失戀33天》等影片，電視劇作品則有《我的前半生》《辣媽正傳》《父母愛情》《北京愛情故事》等。新麗傳媒也是網絡劇《余罪》的制作方之一。

相比於華誼兄弟、光線傳媒，新麗傳媒被認為是近年來電影市場殺出的一匹黑馬。2017年，新麗傳媒出品《情聖》、《悟空傳》、《羞羞的鐵拳》和《妖貓傳》四部電影，在華累計獲得超過40億票房。

其中，《妖貓傳》2月24日在日本上映以來，截至3月8日累計票房已經超過10億日元，創下近十年華語片在日本電影市場的票房新高。

騰訊影業於2015年成立，此前也曾與新麗傳媒在影視制作方面開展戰略合作。目前，騰訊“泛娛樂”生態下，已經有騰訊遊戲、騰訊動漫、閱文集團、騰訊電競等多個業務。

本文來自華爾街見聞

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