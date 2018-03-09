從精品旅館到精品別墅 領袖競逐的首選帝居

帶動精品旅館風潮先鋒的薇閣建設，推出的別墅建案皆以精良的設計、施工加以打造，每一個精品別墅個案都是名符其實精品中的精品，而且都是限量性質，為眼尖的精英人士量身打造，推出都被迅速購藏。

沈潛三年之後，薇閣建設再度推出力作：「雲鼎」，以完善規劃的環狀綠意、私家宅邸、頂級奢華，坐享林口絕版山景的高貴地段，重新引燃林口別墅區熊熊的戰火，成為各方領袖爭相競逐的首選帝居。

薇閣每戰皆捷 創造有生活味道的家

有二十多年建設經驗的 Wego Home 薇閣建設團隊，認為建設是世界的根源，設計則是人類夢想的延伸，堅持在建築設計的專業領域，創造出「有生活味道的家」。2009 年的「藏綠」銷售一空，此後又推出「咏山水」一、二期，而 2012 年旗艦型的單一會館別墅「竹香園」創下上億成交價，2013 年「雲川」別墅社區也售罄結案。

即將完工的「雲鼎」，外觀設計時尚簡約，矗立在林口山嵐最佳觀景位置，在「雲鼎」將能每天迎接灑落起居之間的晨曦日光，彷如迎接大地之主每一天的到來，稀有的住宅特性值得立即入主！

雲鼎以「開啟新生活」的觀點，打造跑車規格的奢華別墅，精品的等級無人能比！以三面採光的卓越設計收納完美的天光，迎日出、望夕陽。以建築的藝術美學，設計居住空間中流動的水影。穿透的空間，讓習習的微風，自在品味建築的每個角落。萬坪森林保護區盡在眼前，更如濤濤之汪洋，昂然永恆。起居案牘之間，超大露台領航，任您遨遊山嵐。尊爵型車庫空間跑道，亦是主人氣度的最佳彰顯。

此外，突破性的專業社區服務，全區六大高科技環扣，迎接革新的零鑰匙時代降臨。而全區呈現城堡氣質，採用最完美的山石打造，絕對堅實。如此的人間工藝極致品味，雍容大度的別墅空間，絕對尊榮的邀約，期待眼光精準的人士～獨步，問鼎，並為您再次開啟掌握天下的不凡格局！

建案名稱：薇閣．雲鼎

投資興建：薇閣建設

建築規劃：冠宸建設

接待中心地址：林口區東明二街 30 號

貴賓專線：（02）26013677

來源：《住展雜誌》 431 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》